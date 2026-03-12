Tiroteo en sinagoga de Detroit: muere sospechoso tras embestir el templo y enfrentarse a la Policía

Un individuo que inició un intercambio de disparos con agentes de seguridad este jueves en una sinagoga de Michigan murió, informaron medios estadounidenses.

Agentes policiales realizaron un operativo poco después del incidente, en medio de una tensión creciente en todo el país por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las cadenas CNN y Fox News reportaron la muerte del sospechoso, citando fuentes policiales.

El alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, dijo a periodistas que un "individuo llegó al templo" y el "personal de seguridad lo vio y se enfrentó con él a tiros".

Medios locales reportaron que el agresor embistió el recinto con un auto.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en la localidad de West Bloomfield.

"La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz", dijo Whitmer.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump había sido informado del ataque.

Imágenes de televisión mostraban en operativo masivo de las fuerzas del orden en la zona alrededor de la sinagoga.

Se podían ver que del edificio se desprendía una columna de humo, al parecer por un incendio.

La Federación Judía de Detroit indicó que las instituciones judías se encontraban en confinamiento preventivo.

Las fuerzas del orden acudieron cerca del Templo Israel tras los informes de un tirador activo el 12 de marzo de 2026 en West Bloomfield, Michigan. AFP

Todas las instalaciones de la colectividad judía de la zona "van a tener mucha presencia adicional (de seguridad) a su alrededor hasta que averigüemos qué pasó", dijo Bouchard.

