Condenaron por asociación para delinquir a joven que “colaboró” con el cuádruple homicidio en Maracaná

La jueza María Noel Odriozola condenó a tres años de prisión a un joven al que la Fiscalía acusó de haber oficiado de “apoyo” en el cuádruple homicidio de Maracaná ocurrido el 30 de mayo de 2024. En el crimen murieron dos menores de edad, de 11 y 16 años, y dos adultos de 18 y 40 años. La pena fue acordada entre la Fiscalía de Homicidios de 3° Turno y el imputado.

Por este crimen hay otros dos hombres imputados y dos más que están prófugos. Sobre al menos uno de ellos pesa una alerta roja de Interpol.

La fiscal adjunta Alana Eccher explicó que se buscó responsabilizar al condenado porque “hay una conversación en un contexto en el que se planea una masacre y en ella participa el imputado, quien parece aceptar el desafío de ser ‘apoyo’”, surge del audio de la audiencia al que accedió El País.

Sin embargo, de la prueba recabada por las autoridades no surge que él haya estado presente al momento del cuádruple homicidio. Y los testigos no lo sitúan en el lugar.

Este se llevó adelante pasadas las 23 horas del día 30 de mayo. El objetivo fue atacar una vivienda ubicada en Peatonal El Ombú y Pasaje La Vía (barrio Maracaná). Un grupo de aproximadamente cinco personas, que llevaban dos armas cada uno, dispararon al menos 130 veces a la casa usando municiones pesadas.

“Los matamos a todos”, escuchó decir un testigo a uno de los agresores mientras estos se retiraban disparando en ráfaga para cubrir su huida.

La Fiscalía explicó que, tras varios allanamientos, se logró incautar un celular en el que había conversaciones entre uno de los prófugos y quien esta semana resultó condenado. El primero los alertó: “Ojo, tiren con cuidado, no se den entre ustedes”. En otro momento, le pidió al condenado que fuera hacia el barrio Maracaná para “hacerle el dos”, lo que significa, colaborar con él.

La Policía determinó que a las 19:50 horas del día 30 de mayo, la antena de telefonía indica que el celular del condenado estaba en el barrio de Piedras Blancas. Pero a las 22:11, lo sitúa en el barrio Maracaná, por lo que intuyen que obedeció a las órdenes de su interlocutor.

Por otra parte, lograron obtener imágenes de cuatro hombres en una mesa comiendo. Uno de ellos es un joven requerido por este crimen y otro el condenado.

Además, lograron ubicar un video creado el 31 de mayo a la una de la madrugada -dos horas después del hecho- en la que se observan a seis personas que tenían un arma de fuego de grueso calibre en cada mano que “coinciden con las utilizadas en el cuádruple homicidio”. En la foto, los hombres usaban guantes y pasamontañas. “El imputado conformaba ese grupo criminal”, indicó la fiscal.

Odriozola condenó al imputado por el delito de asociación para delinquir especialmente agravado por haberse constituido la asociación en banda armada. También computó como agravante el hecho de que el joven es reincidente.

Personas con alerta roja Dos hombres aún están prófugos de la Justicia A casi dos años del crimen, en febrero de 2026, el Ministerio del Interior emitió un pedido de colaboración a la población para ubicar a dos jóvenes que tienen orden de detención por este hecho pero no han podido ser ubicados. Ellos son José Ezequiel González Muller y Anderson Axel Vidal Suárez. El nombre de este último figura en la lista de personas con alerta roja de la página web de Interpol. Interior recibe información a través del 911 (línea gratuita), 0800 5000 (denuncia anónima), la web o presencialmente.

Desde la cárcel

En setiembre del año pasado, la jueza Odriozola imputó, a pedido de la Fiscalía, a un hombre señalado como el autor intelectual del crimen. Él, al momento del cuádruple homicidio, estaba preso, por lo que lo habría planeado desde la cárcel.

Las fiscales concluyeron eso producto de mensajes de WhatsApp que hallaron entre este hombre y su hermano, uno de los jóvenes que está prófugo. Lo tenía agendado como “mano”.

Los mensajes leídos en la audiencia fueron los siguientes:

Dueño del celular: Hermano, yo no tengo miedo, si vos querés, lo resuelvo el problema. Están a la mano y tienen una pistola nomás.

Mano: Nos armamos bien y rescatamos a algún otro.

Dueño del celular: Yo estoy con una (calibre) 40. Me paro en el medio de la calle y le mando.

Mano: Llevá un par de herramientas, no dejes huellas. Si vas a algún lado, cuidate. Ponete guantes y capucha; si titubean, escuchá, que solo contra el mundo no podés. Ojo cuando tiren; cuidado no se den entre ustedes.

En ese momento, el abogado del imputado, Santiago Moratorio, se opuso al pedido de imputación argumentando que “Mano” es un apodo que puede usarse entre amigos y que de los chats no surge ninguna orden. Las fiscales respondieron mostrando otros mensajes que sí demostraría que era realmente su hermano. La jueza aceptó la imputación.