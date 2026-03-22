Hombre de 28 años fue asesinado en su domicilio: recibió varios disparos; hay dos personas detenidas

Un hombre fue asesinado al recibir varios disparos. El joven de 28 años estaba en su domicilio, de acuerdo a testigos, y al dirigirse a la puerta recibió varios disparos efectuados desde la vía pública, según la Jefatura de Montevideo.

De acuerdo al comunicado, el equipo médico constató heridas de arma de fuego en miembro inferior izquierdo, miembro superior derecho y región abdominal. La víctima llegó al centro de salud trasladado en un vehículo particular y personal médico constató allí su fallecimiento.

El hecho ocurrió en la intersección de Susviela Guarch y Enrique San Aguiar, en el barrio Ituzaingó. Efectivos policiales, que patrullaban en la zona, interceptaron a dos hombres de 18 y 19 años, quienes se dieron a la fuga al advertir la presencia policial. Tras un seguimiento de varias cuadras, fueron detenidos por desacato y permanecen a disposición de la Justicia.

Trabajan en el caso personal del Área de Investigaciones de Zona III, Departamento de Homicidios, bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de tercer turno, la que dispuso la continuación de las investigaciones.