Femicidio: prisión preventiva para hombre que mató a su expareja en presencia de sus hijos en Artigas

La Fiscalía Departamental de Artigas de primer turno imputó este jueves al hombre que asesinó a su expareja en presencia de sus dos hijos menores de edad, en la zona de Cerro Ejido, en la periferia de la ciudad capital.

El hombre fue imputado como presunto autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido en presencia de menores de edad y muy especialmente agravado por tratarse de un femicidio. Se le impuso como medida cautelar prisión preventiva por 180 días.

El femicidio

El crimen ocurrió en Cerro Ejido, un barrio de la periferia de la ciudad capital. Un hombre de 54 años mató a su expareja, una mujer de 39, mediante un disparo con arma de fuego y también la atacó con arma blanca.

Según información de la Policía de Artigas a la que accedió El País, el asesino no tenía antecedentes penales y no había denuncias formales previas de violencia doméstica en la pareja.

Tras el femicidio ocurrido en la noche del martes, el autor del crimen se entregó voluntariamente en la seccional 2.

Dos hijos menores de la pareja quedaron al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde que ocurrió el crimen.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

El comunicado de la Jefatura de Policía de Artigas sobre el femicidio

La Jefatura emitió un comunicado sobre las 8:30 del miércoles en donde dio detalles del caso. En el texto se informa que sobre las 00:45 el hombre se presentó en la seccional "manifestando haber dado muerte a su pareja mediante el uso de un arma de fuego y un arma blanca". Procedió a entregar ambos elementos y avisó que había dos menores en la escena del crimen.

La Policía concurrió a la casa, donde se constató que la mujer ya no tenía signos vitales. "La autopsia determinó como causa de muerte una herida de arma de fuego con compromiso de la carótida", detalla el comunicado.

Patrullero policial. Foto: Archivo El País

"Cotejado el sistema interno de datos, no surgen registros de denuncias previas por violencia doméstica entre las partes ni en su entorno", señala el escrito.

Un médico forense, la Policía Científica y personal de Fiscalía trabajaron en la escena. El autor del crimen quedó a disposición de Fiscalía, mientras que a nivel judicial "se dispuso la intervención de INAU y la protección de los menores".