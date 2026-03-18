Un hombre mató a su pareja y se entregó a la Policía: dos hijos menores quedaron al amparo del INAU
El episodio ocurrió en Cerro Ejido, en la periferia de la ciudad de Artigas. La víctima tenía 39 años y el victimario 54: según la Policía, no había denuncias previas por violencia doméstica.
El departamento de Artigas amaneció este miércoles con la noticia de un femicidio en Cerro Ejido, un barrio de la periferia de la ciudad capital. Un hombre de 54 años mató a su pareja, una mujer de 39, mediante un disparo con arma de fuego y también la atacó con arma blanca.
Según información de la Policía de Artigas a la que accedió El País, el asesino no tenía antecedentes penales y no había denuncias formales previas de violencia doméstica en la pareja.
Tras el femicidio ocurrido en la noche del martes, el autor del crimen se entregó voluntariamente en la seccional 2, y permanece detenido.
Dos hijos menores de la pareja quedaron al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde que ocurrió el crimen. Fiscalía trabaja ahora para aclarar el caso.
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