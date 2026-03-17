Extraditaron a Brasil a un uruguayo vinculado al Primer Comando de la Frontera y requerido por homicidio

En una operación conjunta liderada por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Uruguay concretó este martes 17 de marzo la extradición de Washington Luis Mármol Da Silva. El ciudadano uruguayo, quien posee un extenso prontuario criminal en su país de origen, era requerido por la Justicia de Brasil bajo la acusación de haber cometido un homicidio agravado en la vía pública en territorio brasileño.

El operativo de entrega, que contó con el respaldo de la Dirección General de Operaciones Especiales, pone fin al proceso judicial iniciado tras su captura en el departamento de Colonia, informó el Ministerio del Interior.

Mármol Da Silva había sido localizado por el Departamento de Capturas Internacionales durante un allanamiento en el que las autoridades incautaron tres armas de fuego y diversas cantidades de sustancias estupefacientes, incluyendo marihuana y pasta base, lo que ya advertía sobre su nivel de peligrosidad y logística.

El nexo con el Primer Comando de la Frontera

Las investigaciones de inteligencia criminal vinculan directamente al extraditado con el Primer Comando de la Frontera, una organización delictiva de creciente expansión que opera principalmente en el tráfico de drogas entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Con base en la estratégica zona de la Triple Frontera, este grupo ha estado bajo el radar de la Policía Nacional debido a sus intentos recurrentes de establecer rutas de suministro que cruzan el país de norte a sur.

La entrega de Mármol Da Silva se enmarca en una serie de esfuerzos de la Policía Nacional para frenar el avance de bandas internacionales en suelo uruguayo. Según el ministerio, el avance de facciones como el Primer Comando de la Frontera ha motivado un refuerzo en los controles fronterizos y operativos de saturación.