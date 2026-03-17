Hombre intentó llevarse a una mujer al río por la fuerza en Artigas y la trama oculta un pacto de dinero

Un hombre de 29 años fue enviado a prisión luego de intentar llevar a la fuerza a una mujer al Río Cuareim, en el departamento de Artigas. La pareja de la víctima, de 50 años, también marchó a prisión preventiva por presuntamente haber pagado al agresor por atacarla.

El caso ocurrió el pasado 12 de marzo por la tarde, en la zona de los baños públicos de Paseo 7 de Setiembre en la ciudad de Artigas. Según reconstruyó la Policía con el relato de testigos, un hombre forcejeó con una mujer tomándola por los dos brazos e intentó conducirla a la zona del Río Cuareim. Además, el hombre también expuso sus genitales.

Al ver que había más personas, el hombre se fue del lugar. Los testigos denunciaron lo sucedido y la Policía logró detener al agresor. Durante el interrogatorio policial, el hombre reconoció haber tomar por la fuerza a la mujer y argumentó que "existía un supuesto acuerdo económico previo con la pareja de la víctima".

Fiscalía dispuso la detención tanto del agresor como de la pareja de la víctima para que prestaran declaración y posteriormente ambos fueron conducidos ante la Justicia.

El agresor, de 29 años, fue condenado por un delito de violencia privada a seis meses de prisión. En tanto, la pareja de la víctima, un hombre de 50 años, fue imputado como presunto responsable de abuso sexual especialmente agravado y proxenetismo y permanecerá 60 días en prisión preventiva mientras avanza la investigación.