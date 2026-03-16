Asesinato en Parque del Plata: un hombre de 29 años fue acribillado a balazos dentro de una vivienda

Un hombre de 29 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este lunes dentro de una vivienda en Parque del Plata. Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, todavía no fueron identificados los autores.

Con base en información primaria de la Policía, sobre las 4:30 de la madrugada de este lunes ingresó una llamada al servicio de emergencia 9.1.1. informando por disparos en una casa ubicada entre Calle 13 y Calle B.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar había el cuerpo de un hombre tendido. Una unidad de emergencia móvil se dirigió al lugar y constató que el hombre estaba muerto.



Plaza ubicada en Calle 13 y Calle B en Parque del Plata



Foto: Google Maps

La víctima, un hombre de 29 con antecedentes penales, falleció producto de varios disparos de arma de fuego.

Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar e incautó varias vainas y cartuchos que estaban dentro y fuera de la casa. Además, había varios impactos de bala en la fachada de la casa y en un vehículo estacionado en la vía pública, propiedad de la víctima.

La fiscal Stella Alciaturi quedó a cargo de la investigación. Efectivos del Departamento de Homicidios investigan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar y detener a los responsables.