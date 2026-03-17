Quedó emplazado el conductor del auto que atropelló y mató a un adolescente de 14 años en Aires Puros

La Fiscalía resolvió emplazar sin fecha al conductor de 43 años que, este lunes, atropelló y mató a un adolescente de 14 años en el barrio Aires Puros, en Montevideo. El menor, que estaba acompañado de dos amigos, bajó del ómnibus de línea 195 de Cutcsa y cruzó José Batlle y Ordóñez, cuando fue embestido. Se espera el resultado de pericias mientras continúa la investigación.

Tras el siniestro fueron arribando a la escena allegados a la víctima y se produjeron desórdenes que debieron ser disuadidos por la Policía mediante el uso de balas de goma, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO | Tensión y disparos tras un accidente de tránsito fatal en el que falleció un adolescente de 14 años en José Batlle y Ordóñez y Arechavaleta. Informa los detalles desde el lugar @LeoPedrouza. pic.twitter.com/2gwk62deod — Telenoche (@TelenocheUy) March 16, 2026

Cuando el auto atropelló al joven el conductor fue increpado y debieron intervenir dos policías que estaban en la zona, y pidieron apoyo. Luego llegó más personal policial se produjeron incidentes y el citado noticiero captó el momento en el que se produjeron corridas y detonaciones con munición no letal.

El conductor del auto fue retirado de la escena del choque por los funcionarios policiales y se espera que se hagan los controles correspondientes por personal de policía de tránsito. La seguridad en la zona fue reforzada tras pedreas.

Congoja en Rampla Juniors

Rampla Juniors está de luto por el fallecimiento de Santiago Rodríguez, futbolista de la Sexta División del club, quien fue atropellado por un auto este lunes cuando retornaba a su casa tras la práctica. El Picapiedra dio a conocer la noticia con un comunicado oficial y le envió las condolencias a sus familiares: "Con profundo dolor despedimos a Santiago Rodríguez, jugador de la Generación 2011 (6ta división). Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme tristeza. Santiago será siempre parte de nuestra familia picapiedra. QEPD", publicó la institución.

Tensión y disparos tras siniestro de tránsito fatal en Aires Puros. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Relato de un amigo de Santiago

Thiago, amigo de Santiago, que se encontraba junto a él durante el siniestro fatal, relató al noticiero de Subrayado (Canal 10) lo ocurrido: “Estábamos volviendo de la práctica, normal, riéndonos. Le había dicho antes de que pasara todo: vamos a tomarnos otro bondi, estábamos con otro compañero. Vamos a tomarnos otro bondi. Nos tomamos ese mismo, el 195, los tres. Arrancamos rumbo a nuestras casas. Cuando baja, miro para atrás y veo el auto a toda velocidad y a mi amigo, cruzar. Justo cuando cruza el auto. Y el auto lo hace volar por los aires”.

“Yo vi todo, (estoy) muy triste por la familia, por la familia que era, por el hermano. Fue un gran amigo en nuestras vidas, una gran persona y su sonrisa siempre la vamos a recordar, jugando al fútbol. Que en paz descanse, Santiago, que sea donde sea que esté, lo voy a extrañar demasiado. Siempre lo voy a llevar en el corazón. Un abrazo grande a la familia”, aseguró Thiago.