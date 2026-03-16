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El País Información Policiales

Tensión y disparos con balas de goma tras siniestro fatal en Aires Puros: falleció un adolescente de 14 años

El conductor del auto fue retirado de la escena del choque por los funcionarios policiales y se espera que se hagan los controles correspondientes por personal de policía de tránsito.

El País
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16/03/2026, 20:52
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Tensión y disparos tras siniestro de tránsito fatal en Aires Puros
Tensión y disparos tras siniestro de tránsito fatal en Aires Puros.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Un adolescente de 14 años falleció en un siniestro de tránsito ocurrido en Bulevar José Batlle y Ordóñez y José Arechavaleta, en la zona del barrio Aires Puros de Montevideo. La víctima bajó de un ómnibus y cuando cruzaba Batlle y Ordóñez fue embestida por un auto.

Tras el siniestro fueron arribando a la escena allegados a la víctima y se produjeron desórdenes que debieron ser disuadidos por la Policía mediante el uso de balas de goma, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

Cuando el auto atropelló al joven el conductor fue increpado y debieron intervenir dos policías que estaban en la zona, y pidieron apoyo. Luego llegó más personal policial se produjeron incidentes y el citado noticiero captó el momento en el que se produjeron corridas y detonaciones con munición no letal.

El conductor del auto fue retirado de la escena del choque por los funcionarios policiales y se espera que se hagan los controles correspondientes por personal de policía de tránsito. La seguridad en la zona fue reforzada tras pedreas.

Tensión y disparos tras siniestro de tránsito fatal en Aires Puros
Tensión y disparos tras siniestro de tránsito fatal en Aires Puros.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).
Tensión y disparos tras siniestro de tránsito fatal en Aires Puros
Tensión y disparos tras siniestro de tránsito fatal en Aires Puros.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).
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