Tensión y disparos con balas de goma tras siniestro fatal en Aires Puros: falleció un adolescente de 14 años

Un adolescente de 14 años falleció en un siniestro de tránsito ocurrido en Bulevar José Batlle y Ordóñez y José Arechavaleta, en la zona del barrio Aires Puros de Montevideo. La víctima bajó de un ómnibus y cuando cruzaba Batlle y Ordóñez fue embestida por un auto.

Tras el siniestro fueron arribando a la escena allegados a la víctima y se produjeron desórdenes que debieron ser disuadidos por la Policía mediante el uso de balas de goma, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO | Tensión y disparos tras un accidente de tránsito fatal en el que falleció un adolescente de 14 años en José Batlle y Ordóñez y Arechavaleta. Informa los detalles desde el lugar @LeoPedrouza. pic.twitter.com/2gwk62deod — Telenoche (@TelenocheUy) March 16, 2026

Cuando el auto atropelló al joven el conductor fue increpado y debieron intervenir dos policías que estaban en la zona, y pidieron apoyo. Luego llegó más personal policial se produjeron incidentes y el citado noticiero captó el momento en el que se produjeron corridas y detonaciones con munición no letal.

El conductor del auto fue retirado de la escena del choque por los funcionarios policiales y se espera que se hagan los controles correspondientes por personal de policía de tránsito. La seguridad en la zona fue reforzada tras pedreas.

Tensión y disparos tras siniestro de tránsito fatal en Aires Puros. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).