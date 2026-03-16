Prefectura de Salto incautó contrabando por un valor de más de $ 4 millones; hay un detenido

Una persona se encuentra detenida luego de haber sido encontrada responsable de la receptación y transporte de mercadería de contrabando, cuyo valor ascendió a más de 4 millones de pesos.

Los hechos fueron dados a conocer en la mañana de este lunes por parte de la Prefectura de Salto.

Según la información oficial, el procedimiento se realizó sobre las 23:30 horas de la noche del domingo cuando personal de la Prefectura y del Comando de Infantería de Marina patrullaban la costa salteña sobre el río Uruguay al sur del departamento.

Cuando estaban en las inmediaciones del arroyo “Las Viudas”, pudieron ver el desplazamiento de una camioneta marca Peugeot, modelo Partner, con matrícula de Salto, la cual era conducida por un hombre que se desplazaba de Sur a Norte, en actitud sospechosa.

Al intentar detener la marcha del vehículo, el conductor de la camioneta emprendió la fuga, por lo que fue perseguido e interceptado por los efectivos actuantes. Todo esto ocurrió aproximadamente a unos 600 metros del lugar donde dio inicio el operativo.

Al acercarse al vehículo, el personal constató que en el interior se estaba transportando mercadería consistente en cigarrillos marca “GIFT”, los cuales estaban en infracción aduanera, ya que habían ingresado al país como contrabando por la zona costera.

Los funcionarios de la Prefectura que actuaron en este procedimiento dieron intervención a la Fiscalía y también a la administración de Aduanas de Salto, la cual realizó el conteo de la mercadería, totalizando 36 cajas y 40 cartones de cigarrillos marca “GIFT”.

Tras esto, señalaron que ese cargamento estaba valorizado en forma primaria en la suma de $4.228.000 (cuatro millones doscientos veintiocho mil pesos uruguayos).

Hay una persona que está detenida por este caso y ahora trabaja en el caso la fiscalía de 3° turno de Salto, ante el juzgado Penal de 8° turno del mismo departamento.