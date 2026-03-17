Explosión de un cajero en Carrasco: condenaron a un hombre de 26 años y ya son ocho los implicados

La Justicia dictó sentencia definitiva para un joven de 26 años, poseedor de antecedentes penales, por su responsabilidad en el ataque a un cajero automático en el barrio de Carrasco en agosto de 2025. Con este fallo, la cifra de personas sometidas al proceso judicial por este episodio asciende a ocho.

El operativo, que originalmente dejó al descubierto una infraestructura delictiva que incluía el uso de garrafas, cables y diversas herramientas para vulnerar la seguridad bancaria, permitió vincular a este nuevo condenado con la maniobra tras meses de peritajes y análisis de pruebas.

En el lugar de los hechos, el personal policial no solo constató daños de gran entidad en la estructura del cajero, sino también la presencia de billetes entintados, lo que activó de inmediato los protocolos de seguimiento de la trazabilidad del dinero, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Billete entintado tras explosión de cajero de Itaú en Carrasco. Foto: Leonardo Mainé

Los delitos y la condena

Tras la instancia en el Juzgado, el magistrado actuante resolvió condenar al hombre como autor penalmente responsable de una serie de delitos en régimen de reiteración real: asociación para delinquir agravada, receptación agravada, hurto especialmente agravado y estrago.

La sumatoria de estos cargos resultó en una pena combinada de 20 meses de prisión, de los cuales cuatro meses serán de cumplimiento efectivo en un centro de reclusión, mientras que los restantes 16 meses se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba con medidas sustitutivas.

Explosión de cajero automático en Gabriel Otero y Divina Comedia. Agosto de 2025 Leonardo Mainé

Este caso representa un golpe significativo a las bandas dedicadas a la modalidad de explotación de cajeros, un delito que había generado alarma pública por la violencia de los métodos utilizados.

La Jefatura de Policía de Montevideo destacó que, antes de esta sentencia, ya habían sido formalizadas otras siete personas vinculadas directamente a la organización.

Según reconstruyó El País, en ese tipo de cajeros no suele haber menos de $500.000. En este caso, había cuatro bandejas llenas de dinero.

Desde el Ministerio del Interior insistieron en aquella oportunidad que los ladrones “no lograron el objetivo”, puesto que no puede utilizarse el dinero en ningún lugar ni tampoco se podrá en el exterior, dado que informaron a Interpol de lo ocurrido.

Los delincuentes que explotaron el cajero automático del barrio Carrasco lograron llevarse $ 5.682.500 y US$ 130.400. Aunque el cajero tenía el sistema de entintado, la fiscal Viviana Maqueira dijo en la audiencia que este “no habría afectado en su totalidad a una de las cajas contenedoras de billetes y esta fue hurtada por los autores del hecho”.