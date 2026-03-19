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El País Información Policiales

Una niña de 11 años murió en Durazno tras chocar en moto contra un cable de alta tensión que estaba caído

Ese cable estaba suelto debido a la caída de una columna del alumbrado público, "situación cuyas causas aún están siendo investigadas", dijo el coordinador ejecutivo de la Policía de Durazno.

El País
El País
19/03/2026, 18:28
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Jefatura de Policía de Durazno
Jefatura de Policía de Durazno
Foto: Google Street View.

Una niña de 11 años murió en el departamento de Durazno tras impactar contra un cable de alta tensión mientras se dirigía en motocicleta hacia su escuela, en un hecho ocurrido próximo a la hora 10:00 horas de este jueves en la zona de Caballero, a unos 30 kilómetros de la capital departamental.

Según explicó al medio local Durazno Digital el coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Durazno, el comisario mayor Joe López, la menor "se trasladaba en moto hacia la escuela cuando impactó contra un cable de alta tensión". Ese cable estaba suelto debido a la caída de una columna del alumbrado público, "situación cuyas causas aún están siendo investigadas".

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El padre de la niña fue quien alertó a la Policía, luego de notar que su hija no había llegado al centro educativo como hacía habitualmente. Al recorrer el trayecto que ella realizaba todos los días, encontró la escena del accidente, confirmaron a El País fuentes policiales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Policía Científica y un médico forense, por disposición de la Fiscalía. También intervino personal de UTE, que cortó el suministro eléctrico para permitir las tareas de investigación

Torre de UTE. Foto: Archivo El País
Cable de alta tensión en columna de alumbrado público.
Foto Archivo El País.
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