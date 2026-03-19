Incautación millonaria en Rivera: desde garrafas hasta alimentos en una flota de cuatro vehículos

Desarticularon un millonario cargamento de contrabando durante un operativo de control de rutina a la altura del kilómetro 408 de la Ruta 6, en el departamento de Rivera. Tras detectar cuatro vehículos que circulaban en caravana con sentido norte a sur, los efectivos policiales iniciaron un seguimiento que culminó con la detención de tres camionetas y un automóvil que transportaban mercadería en infracción aduanera.

Según detalló el Ministerio del Interior, los vehículos eran conducidos por hombres mayores de edad, sin antecedentes. En uno de ellos viajaba además una mujer, también mayor de edad y sin antecedentes.

El cargamento interceptado tenía todo tipo de productos, desde combustible y aceite de motor hasta garrafas de gas y una variedad de bebidas alcohólicas y energizantes. También llevaban alimentos perecederos que carecían de la documentación legal necesaria para su tránsito en territorio nacional.

Garrafas decomisadas en Rivera Foto: Ministerio del Interior

La Dirección Nacional de Aduanas intervino en el caso y estimó que el valor comercial de los artículos incautados asciende a $ 2.025.435.

La Justicia dispuso el decomiso total de la mercadería y la incautación de las tres camionetas involucradas en el traslado. Las cinco personas involucradas quedaron emplazadas mientras continúa la investigación.