Pasos de frontera de Uruguay con Argentina y Brasil: se movieron más de US$ 10.000 millones en mercadería

El Instituto Uruguay XXI y el Instituto Nacional de Logística (Inalog) divulgaron el informe de los flujos comerciales en los pasos de frontera de Uruguay en 2025 que indicó que un total de 315.160 camiones cruzaron los pasos fronterizos. El 56% de ellos por Argentina y el 44% restante por Brasil. En tanto el flujo de comercio aumentó un 4% en comparación con 2024 y alcanzó los US$ 10.079 millones compuesto por un 30% de las importaciones, 16% de las exportaciones y 32% de los tránsitos del país.

Uruguay cuenta con nueve pasos de frontera: tres con Argentina y seis con Brasil, aunque el flujo de comercio con Argentina en millones de dólares es más representativo. Del total en millones de dólares, US$ 6.026 millones correspondieron a mercadería que pasa por los pasos de frontera con Argentina, mientras que los US$ 4.053 millones por los pasos de frontera con Brasil.

Flujo comercial

De la mercadería que circuló por los pasos de frontera con Argentina, el 54% fueron tránsitos de salida, el 27% correspondió a importaciones, el 11% a exportaciones y el 8% a tránsitos de entrada. Los pasos fronterizos con mayor circulación fueron Fray Bentos (60%), Salto (35%) y Paysandú (5%). Del total de flujo de comercio que circula por Argentina, el 35% corresponde a mercadería que ingresa a Uruguay, mientras que el 65% restante egresa.

En cambio, el flujo con Brasil se presenta a la inversa; el 62% de la mercadería ingresa al país, mientras que el 38% sale. En los pasos de frontera con el país norteño, el 56% de la mercadería corresponde a importaciones, el 29% a exportaciones, el 9% son tránsitos de salida y el 6% restante de entrada. Entre los lugares más destacados se ubicaron: Chuy (49%), Río Branco (32%) y Rivera (17%).

La mercadería que circula por estos pasos de frontera puede no tener a estos países como destino final y puede estar en tránsito. Entre la mercadería en tránsito, el 68% no pasó por pasos fronterizos aunque del 32% que lo hizo el 5% de la mercadería ingresaba al país (US$ 734 millones) y el 27% fue tránsito de salida (US$ 3.618 millones).

Los principales pasos de frontera según el valor total del flujo comercial en 2025 fueron: Fray Bentos (36%), Salto (21%), Chuy (20%), Río Branco (13%) y Rivera (7%). Desde 2023 estos porcentajes se mantuvieron estables.

Camiones

El flujo de camiones que circularon por los pasos de frontera en 2025 fue de 315.160 camiones, lo que significó un aumento del 6% respecto al año anterior, y del 3% respecto a 2023. El 56% de ese total (176.602) corresponde a los camiones que circulan por los pasos de frontera con Argentina y el 44% restante (138.558) por los pasos de frontera de Brasil.

Transporte de carga

Los principales pasos de frontera considerando la cantidad de camiones que circulan por ellos son: Fray Bentos (37%), Río Branco (17%), Chuy (15%) y Salto (14%).

Fray Bentos recibió la llegada de unos 59.000 camiones llenos y en lastre (aquellos que circulan sin carga comercial) y la salida de 58.000. Por la frontera con el Chuy ingresaron 30.000 camiones y salieron 17.000. Por Salto entraron 23.000 y salieron 22.000, mientras que por Río Branco entraron 26.000 y salieron 28.000.