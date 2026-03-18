Golpe al Primer Comando de la Frontera: capturaron en Río Branco a uno de sus líderes más buscados

Mario Gastón Fernández Pascal, de 37 años, señalado como uno de los líderes del grupo criminal PCF (Primer Comando de la Frontera), fue capturado este martes en la ciudad de Río Branco (Cerro Largo) en el marco de un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Policía de Brasil.

El hombre, según informó el Ministerio del Interior, estaba requerido por la Brigada Antidrogas de Maldonado en el marco de la "Operación Santa”, que logró la incautación de 50 kilos de pasta base.

El detenido también es investigado por el operativo "Triena", donde se incautaron en abril de 2025 130 kilos de droga ocultos en un camión.

Fernández Pascal cayó en el allanamiento ordenado por Fiscalía a una vivienda en el barrio Batalla Silva, donde también fue detenida una mujer de 31 años. En el lugar incautaron una camioneta con matrícula brasileña y dinero en efectivo.

Extraditaron a Brasil a un uruguayo vinculado al PCF

En una operación conjunta liderada por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Uruguay concretó la extradición de Washington Luis Mármol Da Silva. El ciudadano uruguayo, quien posee un extenso prontuario criminal en su país de origen, era requerido por la Justicia de Brasil bajo la acusación de haber cometido un homicidio agravado en la vía pública en territorio brasileño.

Uruguayo detenido en Colonia fue extraditado a Brasil y se lo investiga por homicidio. Foto: Ministerio del Interior.

El operativo de entrega, que contó con el respaldo de la Dirección General de Operaciones Especiales, pone fin al proceso judicial iniciado tras su captura en el departamento de Colonia, informó el Ministerio del Interior.

En una operación conjunta liderada por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Uruguay concretó este martes 17 de marzo la extradición de Washington Luis Mármol Da Silva. El ciudadano uruguayo, quien posee un extenso prontuario criminal en su país de origen, era requerido por la Justicia de Brasil bajo la acusación de haber cometido un homicidio agravado en la vía pública en territorio brasileño.

El operativo de entrega, que contó con el respaldo de la Dirección General de Operaciones Especiales, pone fin al proceso judicial iniciado tras su captura en el departamento de Colonia, informó el Ministerio del Interior.