Persecución en Tacuarembó: adolescente de 15 años fue atrapado manejando un vehículo con contrabando

Un joven de 15 años fue detenido conduciendo un vehículo cargado de contrabando en Tacuarembó, según informó la Jefatura departamental este martes. El vehículo fue seguido por personal de Aduanas desde la localidad de Manuel Díaz hasta el centro de la ciudad de Tacuarembó, ya que tenía una actitud "sospechosa".

El operativo para detener al adolescente comenzó en la intersección entre las ruta 5 y 9. Los policías notaron que el vehículo había evadido varios controles previos, por lo que decidieron instalar un punto de control sobre el kilómetro 393 de la ruta 5, con el objetivo de hacer más lenta la circulación del conductor y detener la marcha del automóvil.

Sin embargo, el joven decidió acelerar en dirección a los efectivos y seguir su huida hasta el centro de la ciudad de Tacuarembó. Según informó Aduanas, el vehículo circuló a alta velocidad por el centro, haciendo "maniobras imprudentes" y desplazándose a contramano.

La Policía logró finalmente interceptar al vehículo y descubrió que el conductor era un adolescente de 15 años, que llevaba varios alimentos de contrabando. La Fiscalía de Segundo Turno, que trabaja el caso, dispuso una serie de actuaciones: la inspección del vehículo, autorizada por un familiar responsable, la intervención de la Policía Científica y la toma de declaración al menor en presencia de un adulto.