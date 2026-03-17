Expresidente Lacalle Pou sufrió un accidente a caballo en Tacuarembó: qué dice el parte médico tras su caída

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, sufrió un accidente el pasado domingo en un campo del departamento de Tacuarembó, un día después de haber participado en actividades vinculadas a la Fiesta de la Patria Gaucha.

Según informó el director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, en declaraciones a El País, el exmandatario cayó de un caballo, lo que le provocó un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y una lesión en uno de sus codos.

De acuerdo a la información brindada, Lacalle Pou se trasladó por sus propios medios al centro de salud, al que ingresó sobre las 13 horas. Allí se le realizó una tomografía de cuerpo entero, además de recibir la atención primaria correspondiente para este tipo de lesiones. Tras permanecer aproximadamente media hora en observación, el exmandatario se retiró del hospital en su propio vehículo.

Ferreira indicó que el expresidente se encuentra en buen estado de salud, aunque evitó brindar mayores detalles amparándose en el secreto profesional. Asimismo, señaló que la atención médica fue canalizada a través del seguro de salud privado con el que cuenta Lacalle Pou.

Fachada de Hospital de Tacuarembó de ASSE. Foto: Archivo.

Desfile de la Patria Gaucha y encuentro Orsi-Lacalle

El presidente de la República, Yamandú Orsi, concurrió este sábado al desfile de la Fiesta de la Patria Gaucha que se realiza año a año en Tacuarembó para celebrar algunas de las principales tradiciones de Uruguay. Del desfile a caballo participaron autoridades nacionales y departamentales, pero también el exmandatario Luis Lacalle Pou.

El expresidente, referente del Partido Nacional, montó a caballo con sombrero y botas en medio del multitudinario desfile, con el actual mandatario en un palco dispuesto para las autoridades. Orsi presenció el desfile acompañado del intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, y del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, ambos dirigentes blancos.