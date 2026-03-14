Lacalle Pou desfiló en la Fiesta de la Patria Gaucha con Orsi en las gradas: las imágenes del evento

El presidente de la República, Yamandú Orsi, concurrió este sábado al desfile de la Fiesta de la Patria Gaucha que se realiza año a año en Tacuarembó para celebrar algunas de las principales tradiciones de Uruguay. Del desfile a caballo participaron autoridades nacionales y departamentales, pero también el exmandatario Luis Lacalle Pou.

El expresidente, referente del Partido Nacional, montó a caballo con sombrero y botas en medio del multitudinario desfile, con el actual mandatario en un palco dispuesto para las autoridades. Orsi presenció el desfile acompañado del intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, y del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, ambos dirigentes blancos.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, así como el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, fueron otros de los que desfilaron y saludaron al presidente al pasar frente a él.

Según consta en un video divulgado por Presidencia de la República, al finalizar el desfile se homenajeó a José Gervasio Artigas y se cantó A Don José con el artista Lucas Sugo al micrófono.

Yamandú Orsi junto a Wilson Ezquerra y Rodrigo Goñi en el desfile de la Fiesta de la Patria Gaucha. Foto: Intendencia de Tacuarembó.

Según la Intendencia de Tacuarembó, el desfile reunió "a más de 4.000 caballos que recorrieron las calles de la ciudad, acompañados por un gran marco de público que se volcó a aplaudir y disfrutar de esta expresión de nuestras tradiciones".

Varios intendentes estuvieron presentes, como Carlos Enciso de Florida, Christian Morel de Cerro Largo, Nicolás Olivera de Paysandú y Diego Irazábal de Flores, además del ya mencionado Besozzi.

Yamandú Orsi saluda a Lucas Sugo en el desfile de la Fiesta de la Patria Gaucha. Foto: Presidencia de la República

La última vez que Lacalle Pou y Orsi se habían visto las caras en público fue en un evento de la Fuerza Aérea donde se presentaron los aviones A-29 Super Tucano.

Foto: Leonardo Mainé

Orsi llama a un "gran acuerdo nacional" para mejorar la seguridad y plantea tres líneas de trabajo

En rueda de prensa durante la Patria Gaucha, Orsi fue consultado sobre diversos temas, por ejemplo acerca de seguridad y el nuevo plan que presentará el gobierno en las próximas semanas. Se trata de una serie de medidas incluidas en un proyecto liderado por el ministro del Interior, Carlos Negro.

Acerca de cuánto puede llegar a demorar en verse el efecto del plan en la seguridad pública, Orsi dijo que "es difícil responder eso, en cualquier ámbito de la gestión".

De todas formas, aseveró que en Uruguay tanto la Policía como la Fiscalía y el Poder Judicial, "más allá de los gobernantes de turno, trabajan y le meten, con resultados distintos, a veces exitosos, a veces no". "Lo que creo que hay que hacer es lograr un gran acuerdo nacional y por otro lado encontrarle una vuelta a algunas herramientas que Uruguay está necesitando", expresó y detalló tres en concreto.

"Una de ellas, que sabemos que genera polémica, es la creación del Ministerio de Justicia", mencionó. Se trata de una idea incluida en el programa de gobierno del Frente Amplio y también del Partido Nacional, los dos partidos cuyas candidaturas accedieron al balotaje en 2024. Sin embargo, la intención del gobierno ahora no genera unanimidades. Figuras blancas y coloradas la han rechazado, pero también aparecieron voces discordantes en el oficialismo, incluso en el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Orsi también planteó "revisar el Código del Proceso Penal" para "ver qué es lo que está haciendo falta". Finalmente, indicó que es necesario "modernizar la gestión", porque si bien la Policía hoy trabaja "con mucha tecnología", el problema radica en que "el mundo cambia, el crimen y el delito evolucionan" y el Estado debe estar "un escalón más arriba".

"A veces sentís que vas corriendo de atrás cuando mirás el nivel tecnológico que tiene el crimen organizado. Es una pelea de todos los días que se está haciendo", apuntó.