Incautaron contrabando en Salto por más de $2 millones; los autores abandonaron el vehículo y huyeron

Personal de Prefectura de Salto incautó contrabando por más de $2 millones en la mañana de este sábado. Efectivos patrullaban la zona de Nueva Hespérides, en el sur de Salto, cuando vieron un vehículo con dos ocupantes en actitud sospechosa e iniciaron un procedimiento.

Una camioneta circulaba por un camino denominado Nicolás Solari, cerca de la intersección con la avenida Benito Solari. Al notar que iba cargada con varios bultos envueltos en bolsas negras, los funcionarios intentaron detener la camioneta pero el conductor se dio a la fuga.

Tras intentar huir en reversa por 200 metros, los dos ocupantes descendieron y se dieron a la fuga dejando el vehículo abandonado. Ambos huyeron y todavía no han sido detenidos.

Hugo Lemos

El personal de Prefectura encontró 21 bultos que contenían cigarrillos, cremas y desodorantes, presuntamente destinados para comercialización en Salto.

Finalmente el vehículo fue confiscado y derivado a la Aduana de Salto, donde se informó que el valor de lo incautado ascendió a $ 2.548.260.

Intervino en el caso la Fiscalía de 3° Turno junto al Juzgado Penal de 2° Turno de Salto.