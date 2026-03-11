Productores granjeros advierten por riesgo de ingreso de gripe aviar ante “creciente” contrabando en fronteras

La Confederación Granjera del Uruguay (CGU) se reunió el martes con la Dirección Nacional de Aduanas para plantear su preocupación por el aumento del contrabando de productos de origen vegetal y animal, y su impacto en el comercio y la sanidad.

De acuerdo a la carta que los productores enviaron a las autoridades para solicitar el encuentro, a la que accedió El País, manifiestan una “creciente preocupación por el impacto que el contrabando viene generando en la comercialización interna y en la sostenibilidad económica de los productores formales”. La CGU nuclea a cerca de 10 asociaciones del sector granjero; además, otras cinco gremiales del ámbito productivo nacional también apoyaron el planteo.

“Más allá del impacto económico inmediato, también nos preocupa especialmente el riesgo sanitario asociado al ingreso de mercadería sin los controles correspondientes”, indica el documento.

Asimismo, los productores aseguran que, si bien el fenómeno “no es nuevo”, últimamente “se ha observado una profundización preocupante en determinadas zonas del país”, principalmente en departamentos al norte del Río Negro y este del país, como Maldonado y Rocha. Se advierte que “la presencia de mercadería ingresada irregularmente está afectando de forma directa la colocación de producción nacional en el mercado interno”.

Entre las consecuencias que la CGU advierte, más allá de secuelas “severas” a nivel económico, indican que se corre el riesgo de “la posible introducción de plagas y enfermedades vegetales inexistentes en Uruguay”.

En diálogo con El País, la presidenta de la confederación, Patricia de León, señaló que la reunión fue “positiva” y se acordó instalar una mesa de trabajo interinstitucional para seguir el tema. “Más que nada fue tratado el contrabando de frutas y verduras, pero también el contrabando de carne de pollo y de huevos, que está creciendo más, haciendo énfasis en la seguridad alimentaria y del producto”, señaló.

Se alertó, por ejemplo, de que el impacto podría ser algo similar a “como pasó con la entrada del picudo rojo”. “En lo que más hicimos hincapié es en la parte avícola, porque tanto Argentina como Brasil tienen enfermedades que nosotros no las tenemos, como la gripe aviar, pero que está entrando a Uruguay. Todavía en la parte de pastura y de crianza la estamos esquivando, y la salmonella también la estamos esquivando”, afirmó.

Con respecto a la mesa de trabajo, dijo que la integrarán los propios productores, Aduanas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

Si bien la CGU aún no tiene cifras sobre el aumento del contrabando, De León afirmó que constatan la “grave” pérdida de clientes principalmente en todos los departamentos al norte del Río Negro, donde “ya no llegan” los productos.

Asimismo, puntualizó que “siempre” convivieron con el contrabando, pero que “últimamente fue muy acelerado el crecimiento”. De hecho, un fenómeno común que vivieron los productores durante la pandemia de covid fue, tras los cierres de fronteras, que “conocieron lo que era llegar” a vender en departamentos como Artigas y Rivera.

El presidente de la Asociación de Fasoneros de Pollos del Uruguay (AFPU), Juan José Prando, quien participó de la reunión, manifestó a El País que desde el sector avícola existe una fuerte preocupación la posible llegada de la gripe aviar desde Brasil.

“El daño no solamente hay que medirlo en lo económico, sino el daño sanitario que puede generar”, principalmente en Canelones, dijo, el departamento que concentra la mayor cantidad de productores a nivel nacional, donde “puede ser un destrozo”.

En la reunión, también se planteó la necesidad de que haya efectivos de las Fuerzas Armadas en los pasos de frontera: “Es increíble que sean solamente funcionarios de aduana”. Las autoridades reconocieron que actualmente falta personal, un reclamo que también es compartido por la Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA).

En febrero, el Ministerio de Salud Pública decretó la emergencia sanitaria nacional de influenza aviar de alta patogenicidad H5. Consultado al respecto, Prando dijo que en Uruguay ha habido “algún brote aislado”, pero más que nada causado por garzas de cuello negro, que son aves migratorias; por el momento, no se han reportado casos en granjas.

Desde la Dirección de Aduanas dijeron a El País que la actual gestión ha aumentado tanto la cantidad de controles en rutas nacionales como el valor de las incautaciones en 2025, con respecto a 2024, que fue año “récord” en ese último punto.

El organismo también coincide en poner el foco en la sanidad de los productos y los posibles riesgos para la salud humana, así como en la coordinación interinstitucional para seguir de cerca el fenómeno. De hecho, señalaron que buscan recibir información de los productores, para “generar sistemas de análisis de riesgo”.