MSP pide no tocar aves enfermas o muertas, notificar casos y "estar atentos" a síntomas por gripe aviar

Tras la declaración de emergencia sanitaria nacional de influenza aviar de alta patogenicidad H5, tras la detección de casos en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Canelones y Rocha, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que si bien esta enfermedad es de “difícil” transmisión a las personas, es “fundamental” tomar medidas de prevención.

Frente a posibles exposiciones, la cartera que dirige Cristina Lustemberg recomendó “no manipular aves enfermas o muertas”, y notificar los hallazgos a las autoridades a través del mail avesnotificaciones@mgap.gub.uy para prevenir y controlar la enfermedad. Fuentes del MSP y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dijeron a El País que aún no recibieron contactos de manipulación.

De mantener contacto con un animal con influencia aviar confirmado, que al momento se ha detectado en fauna silvestre, no en aves comerciales, el MSP recomendó “estar atento” durante 14 días frente a posibles síntomas. En ese período, se sugiere “evitar el contacto” con personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas en tratamiento, especialmente inmunodeprimidas.

Salud Pública recomienda consultar al médico frente a síntomas gripales. Esto supone cursar fiebre (37.8°C o más), congestión nasal, tos, ojos rojos, dificultad para respirar, falta de aire, dolor de cabeza y diarreas. En tal caso, la sugerencia es aislarse, consultar telefónicamente a un equipo médico y mencionar la posible exposición a gripe aviar. Para el diagnóstico se realiza un hisopado nasal y se confirma con análisis PCR.

En caso de tener contacto con un animal con influenza aviar confirmado, y si se cuenta con mascota u otros animales, Salud Pública recomienda usar guantes y mascarilla para la alimentación, limpieza y desinfección de los espacios en los que estén esos animales. La ropa y el calzado que se utilice para dicha limpieza “no debe entrar a la vivienda y debe lavarse por separado”.

El MSP, a través de sus equipos de vigilancia epidemiológica, se encuentra realizando la “identificación y monitoreo de personas con posible exposición, con registro nominal y vigilancia activa de síntomas respiratorios” tras la detección de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en cisnes coscoroba.

La cartera también emitió recomendaciones para trabajadores rurales, trabajadores de avícolas o personas dedicadas a la cría de aves de corral, pescadores, guardaparques y personal potencialmente expuesto, reforzando las medidas de bioseguridad y la importancia de la consulta precoz ante la presencia de síntomas.

Desde la confirmación del primero caso se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional previstos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar, manteniéndose la vigilancia epidemiológica permanente en articulación con las autoridades competentes, agregó el MSP.