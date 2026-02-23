Atrasan campaña de vacunación antigripal tras demora en la llegada de las dosis: cuándo se espera que comience

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó este lunes que el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe, que estaba previsto para los primeros días de marzo, se atrasará unos días y comenzará en la primera quincena.

"Estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En marzo la vamos a tener (la vacuna) en Uruguay, porque fue un compromiso importante", señaló este lunes en rueda de prensa.

Mujer recibe una vacuna. Foto: Archivo El País.

Lustemberg recalcó la importancia de la vacuna contra la gripe y recordó la situación que se vivió en el invierno pasado en el hemisferio norte con la gran cantidad de casos de influenza.

Consultada sobre el retraso en la llegada de las vacunas, afirmó que traer las dosis a Uruguay siempre implica procesos que "exceden" a la cartera, pero que hay un compromiso "claro" para que las vacunas lleguen en marzo.

Vacuna contra la gripe. Foto: AFP

"Tenemos que vacunar a los niños, al personal de salud, a las personas que trabajan en establecimientos de larga estadía. Tenemos que tener una mayor cobertura", afirmó.

La jerarca recordó que, además de la vacuna, hay otras medidas de prevención importantes, como el lavado frecuente de manos.

A finales de enero se detectaron en Uruguay dos casos de la "supergripe" H3N2: uno de ellos refería a un niño que había llegado recientemente de Finlandia, y el segundo de una mujer que se había contagiado por un familiar que provino de Estados Unidos. Los pacientes transitaron por el cuadro gripal sin mayores complicaciones.

Brote de "supergripe" en el invierno del hemisferio norte

El brote de la "supergripe", variante K de la influenza A (H3N2), principalmente en Europa, el este de Asia y Norteamérica, encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el inverno pasado.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que integra la OMS, se emitió en su momento una nota informativa sobre esta variante del virus e instó a "reiterar el llamado a fortalecer la vigilancia del virus y promover la vacunación, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo".

La OPS detalló que las autoridades de los países donde ha crecido rápidamente el contagio de la supergripe "no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica, pero históricamente las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen asociarse con mayor impacto en personas adultas mayores".

"Datos preliminares de Europa indican que la vacunación ofrece una protección parecida a los años anteriores frente a la enfermedad grave, incluyendo la hospitalización", agregaron en su momento.