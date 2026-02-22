Gripe aviar en Laguna Garzón: ya murieron 10 aves silvestres y el MGAP refuerza controles en Rocha y Maldonado

Las autoridades confirmaron un nuevo foco de gripe aviar en Uruguay tras constatar la presencia del virus en un cisne coscoroba hallado en la Laguna Garzón, en el este del país, en el límite entre Rocha y Maldonado. En la zona se registraron diez aves silvestres muertas y se tomaron muestras que serán evaluadas para determinar el origen del virus.

Tras la confirmación, se activaron “de inmediato” los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar, con el objetivo de contener la situación y evitar la propagación.

Cisne coscoroba. Foto: Getty Images

El hallazgo se produjo exactamente dos años después de que Uruguay detectara el primer caso de influenza aviar en su historia.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que este sábado sus equipos técnicos recorrieron 64 predios en el departamento de Rocha y que este domingo continuarán las inspecciones en Maldonado. Hasta el momento no se detectaron aves domésticas afectadas.

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Foto: Archivo El País

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, afirmó que la situación no representa un riesgo para la población, ya que la presencia del virus se constató únicamente en fauna silvestre. En ese sentido, aseguró que el consumo de carne de ave y huevos no implica riesgos para la salud humana.

En declaraciones recogidas por Telemundo, Fratti advirtió que “es una enfermedad de difusión muy rápida y hay que actuar rápidamente” y subrayó que “el virus no tiene fronteras, ni de departamento ni de países”.

Como medida obligatoria, el Ministerio dispuso que las aves de traspatio permanezcan en instalaciones cerradas y techadas. También exhortó a los productores a extremar las medidas de bioseguridad, reforzar la limpieza y desinfección, evitar el contacto con aves silvestres y denunciar casos sospechosos.

Asimismo, se exhortó a la población, incluidos residentes y turistas en la zona de la laguna, a no manipular aves enfermas o muertas y a notificar de inmediato a las autoridades en caso de detectar ejemplares en esas condiciones.

En base a EFE.