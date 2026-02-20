Detectan caso de gripe aviar en cisne de Laguna Garzón y el MGAP activa protocolo de emergencia

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó este viernes la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en un ejemplar de cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) hallado en la zona de la Laguna Garzón.

Ante la confirmación de este foco en fauna silvestre, el Poder Ejecutivo activó de forma inmediata los protocolos previstos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar, manteniendo una vigilancia epidemiológica permanente en articulación directa con el Ministerio de Ambiente.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que, hasta el momento, no se han detectado casos en aves comerciales, por lo que el estatus sanitario productivo se mantiene bajo control. Asimismo, se llevó tranquilidad a los consumidores al aclarar que "la ingesta de carne de ave y huevos no representa riesgo alguno para la salud humana".

No obstante, el ministerio indicó que "la aparición del virus en esta especie migratoria obliga a extremar las precauciones en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas de influencia del hallazgo".

Medidas obligatorias para productores y establecimientos

Como consecuencia de esta situación, la Dirección General de Servicios Ganaderos dispuso el refuerzo de la vigilancia en la zona y la intensificación de controles en establecimientos avícolas de todo el país. Bajo la Resolución DGSG N.º 20/2022, se establece la obligatoriedad de mantener a todas las aves de traspatio y de sistemas Free Range en instalaciones cerradas y techadas, evitando estrictamente cualquier tipo de contacto con aves silvestres que puedan actuar como vectores del virus.

Para la población general, el MGAP recomienda evitar la manipulación de aves que presenten comportamientos anómalos o que sean halladas muertas. En caso de detectar cualquier situación sospechosa, "se solicita notificar de inmediato a las oficinas regionales del ministerio o enviar un correo electrónico a avesnotificaciones@mgap.gub.uy".

Para los productores, "se recuerda la importancia de restringir el ingreso de personas ajenas a los establecimientos, reforzar las tareas de limpieza y desinfección, y mantener los registros de ingreso actualizados para facilitar la trazabilidad ante eventuales focos".