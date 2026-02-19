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El País Información Salud

Directora del MSP responde a Samid: "El sistema de salud uruguayo es reconocido por su alta calidad"

"Todo paciente crítico que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado", detalló.

El País
El País
19/02/2026, 18:16
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Alberto Samid, empresario argentino internado en Uruguay.
Alberto Samid, empresario argentino.
Foto: Manuel Cortina/La Nación/GDA

Fernanda Nozar, quien está a cargo de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), salió al cruce del mediático empresario argentino, Alberto Samid, que cuestionó con severidad la atención médica recibida en Uruguay.

Samid se encontraba en Punta del Este tras haber obtenido un permiso judicial especial para celebrar su 45° aniversario de casados. Sin embargo, lo que debía ser un festejo familiar derivó en un traslado sanitario luego de que, según su relato, los profesionales locales no lograran estabilizar su condición.

"A mis compatriotas les digo, si alguna vez tienen algún problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires. No tienen medicamentos ni máquinas modernas", sentenció el empresario, quien destacó el alivio sentido recién al ser tratado por el equipo médico del doctor Claudio Apóstalo en Argentina.

Ante esto, Nozar publicó un comunicado en sus redes sociales: "La confidencialidad médica no es negociable. Por ese motivo, no realizaremos comentarios sobre historias clínicas particulares. Sin embargo, ante afirmaciones recientes que requieren precisión".

"Si me quedaba en Uruguay, hoy estaría en un cajón": la durísima crítica de Alberto Samid tras su internación

La jerarca dijo que "el sistema de salud uruguayo es reconocido regional e internacionalmente por su alta calidad asistencial, la formación de sus profesionales y su infraestructura tecnológica de vanguardia".

Fernanda Nozar, directora general de la Salud.
Fernanda Nozar, directora general de la Salud.
Foto: Natalia Rovira.

"Nuestra prioridad absoluta es la preservación de la vida. Todo paciente crítico que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado", agregó.

Por otra parte, destacó que el traslado en avión sanitario "es un procedimiento logístico estándar cuando un paciente extranjero solicita continuar su tratamiento en su país de origen". "Es un derecho que siempre respetamos y facilitamos", indicó.

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