Alberto Samid volvió a Argentina y criticó a la sanidad de Uruguay: "No tienen medicina, no tienen nada"

El empresario peronista Alberto Samid, conocido como "el rey de la carne", llegó a Buenos Aires y permanece internado luego de haber estado en un sanatorio de Punta del Este, a donde había llegado de vacaciones.

Según contó en una entrevista televisiva, se trasladó a su país en un avión sanitario que dispuso la institución médica a la cual está afiliado. Añadió que en Argentina ya le hicieron un procedimiento que necesitaba y cuestionó que no se lo pudieron realizar en Uruguay.

"Veraneaba toda la vida en Mar del Plata y Pinamar. Al cumplir ahora 45 de casados con mi esposa, me solicitó ir a Punta del Este. Por desgracia fui a Punta del Este, para mí una desilusión", narró en diálogo con Desayuno Americano (América TV).

"Primero, me enfermé ahí; segundo, no tienen medicina. Están a diferencia de nosotros, un kilómetro. No tienen nada", cuestionó.

Samid había reclamado tanto al gobierno nacional de Javier Milei como al de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, que le facilitaran un avión sanitario. Finalmente, explicó, "lo pagó" su "obra social".

El empresario peronista aseguró que el gobierno nacional le dio una respuesta "negativa" y que desde provincia el ministro encargado "se portó maravillosamente bien".

"Si me quedaba en Uruguay, de ayer hasta hoy, no sé si estaba vivo", expresó y criticó: "No me curaron a mí. Yo estaba hinchado, inflamado, me pusieron una sonda y me sacaron el líquido. No aguantaba más si no venía".

Felicitó al médico que lo trató en Argentina y aseguró que la clínica que dirige tiene las máquinas necesarias para el tratamiento que requería: "Cuando tenés la orina y no te sale, te sentís muy mal". El tratamiento "fue un alivio extraordinario".

💣 ALBERTO SAMID TAJANTE: "SI ME QUEDABA EN URUGUAY, NO SÉ SI HOY ESTABA VIVO"@DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/VKP4dh1AsI — América TV (@AmericaTV) February 19, 2026

Justicia argentina dicta la quiebra del empresario peronista Alberto Samid

Por otro lado, la Justicia argentina decretó la quiebra de Alberto Samid. El Juzgado Comercial N° 25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, fue quien emitió la resolución que tiene fecha de este lunes 16 de febrero.

La decisión se tomó luego de que el empresario no obtuviera la conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022. El pasivo total verificado asciende a 276,66 millones de pesos argentinos (unos US$ 200.000), compuesto principalmente por deudas impositivas con organismos públicos.

Según el expediente Nº 20602/2022, los principales acreedores del empresario son la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una acreencia de $179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que reclama casi $94 millones por el impago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor, y Smart Commerce, que completó la lista de acreedores verificados.

La decisión del juez implica, entre otras medidas, que Samid pasa a tener prohibida la salida del país hasta el 3 de julio de 2026. Cuando se dictó esta resolución, el empresario estaba internado en Punta del Este.

Además se ordenó la inhibición general de bienes de forma indefinida, con notificaciones a los registros de propiedad de inmuebles, rodados, naves y aeronaves.

El magistrado libró también un mandamiento de constatación, clausura e incautación de bienes y documentación en el domicilio del deudor. Además dispuso la intervención de la correspondencia, que deberá ser remitida a la Sindicatura.

La situación patrimonial de Samid se dirime en paralelo a otros expedientes judiciales. A finales de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal cerró por prescripción un expediente iniciado en 2015 por supuesta evasión y retención indebida de tributos.

Pese a ello, el empresario registra una condena firme de 2019 a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión, sentencia que se cumplió en abril de 2023.

Alberto Samid en 2019, tras ser detenido y extraditado desde Belice. Foto: Emiliano Lasalvia/La Nación/GDA

Quién es Alberto Samid

Samid es un empresario conocido como el "rey de la carne" y fue diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación entre 1987 y 1991.

Uno de los episodios más conocidos de Samid es el que protagonizó en vivo en la televisión con Mauro Viale en enero de 2002. Ambos discutieron y terminaron golpeándose cuando el conductor le cuestionó al empresario si había avalado el atentado a la AMIA.

Con información de La Nación/GDA