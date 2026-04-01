Piquerez fue operado con éxito y se activó un mecanismo de seguridad: quién le pagará durante la rehabilitación

Palmeiras informó que “fue un éxito” la operación de Joaquín Piquerez. La intervención se llevó a cabo este martes tras la rotura de ligamentos en el tobillo derecho del lateral izquierdo en el amistoso entre la selección de Uruguay ante Inglaterra en el Wembley Stadium del pasado viernes por la doble fecha FIFA de marzo.

El exjugador de Peñarol debió dejar el campo de juego del mítico escenario de Londres en el minuto 16 cuando Noni Madueke se cayó encima de su tobillo derecho. A raíz de esa situación ingresó la sanidad de la Celeste y rápidamente hizo el gesto de que debía dejar el campo de juego.

Fue retirado en camilla y en su lugar ingresó José María Giménez, quien pasó a ocupar el brazalete de capitán del combinado uruguayo en Wembley.

Joaquín Piquerez visiblemente dolorido durante el partido de Uruguay ante Inglaterra en Wembley. Foto: GLYN KIRK/AFP fotos.

Por lo tanto, Piquerez quedó desafectado del combinado que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa para volver a Brasil y someterse a estudios con su club, el Palmeiras, siendo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informada de su situación.

Bajo ese punto, el lateral zurdo fue operado y todo salió bien para que inicie su recuperación con la mira puesta en poder llegar lo más rápido posible para estar a la orden del entrenador argentino de cara al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

FIFA abonará el sueldo de Joaquín Piquerez

Joaquín Piquerez y el festejo del gol de Palmeiras ante Liga de Quito por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Si bien la lesión de Joaquín Piquerez afectó los planes de la selección de Uruguay, ya que debió desafectarlo antes de poder disputar su segundo amistoso ante Argelia, y del Palmeiras, que no podrá contar con uno de sus habituales titulares. Sin embargo, el elenco brasileño sabe que no deberá pagarle el sueldo al uruguayo.

Existe un mecanismo de seguridad para los clubes que ceden sus jugadores a las distintas selecciones nacionales, que se activa en caso de que sus futbolistas sufran alguna lesión que le demande más de 28 días de recuperación y en ese caso es FIFA la que deberá abonar los sueldos.

Por estas situaciones la FIFA tiene un pago diario máximo de 20.000 euros. A su vez, la FIFA tiene hasta 7.5 millones de euros para casos más severos. Por ejemplo: futbolistas que estén de bajo por alrededor de seis meses.

Bajo ese punto, el equipo brasileño hizo los contactos con el departamento médico de la selección uruguaya para luego iniciar el trámite en la FIFA y así reclamar ese seguro, según informaron medios brasileños.

Aún no se sabe cuánto tiempo exacto demandará la recuperación de Piquerez, pero es casi un hecho que será más de 28 días. Por lo que el ente rector del fútbol mundial abonará el salario del lateral izquierdo que logró coronarse campeón de la Copa Libertadores con el Verdão en 2021.