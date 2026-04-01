"El ADN Tricolor no se crea, se hereda": mirá cómo Nacional presentó su camiseta alternativa de cara al 2026

Nacional dio a conocer la camiseta alternativa para la actual temporada con la participación de Nicolás Lodeiro y Hernán Navascues en un video que difundió el club por medio de sus redes sociales. "El ADN Tricolor no se crea, se hereda…", así lo anunció el vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya.

🧬 El ADN Tricolor no se crea, se hereda…



🆕 Nueva camiseta Away 1 del Club Nacional de Football 🔴#DeGeneraciónEnGeneración pic.twitter.com/w3lkaLXElH — Nacional (@Nacional) April 1, 2026

No son los únicos que participan en este video, sino que también están dos referentes del club como son Ruben Sosa y Oscar Javier Morales. Además, de varias imágenes del Gran Parque Central repleto de hinchas tricolores, como también momentos de Luis Suárez jugando en el albo en la temporada 2022 y de Santiago "Morro" García.

"La más rica herencia", con esa frase termina la presentación de la institución tricolor para su segunda camiseta de cara a la dura temporada 2026 donde tendrá la meta de repetir el título de campeón en la Liga AUF Uruguaya, competir de buena forma en la Copa Libertadores y ganar por primera vez la Copa AUF Uruguay.

Hubo tres futbolistas del actual plantel que dirige técnicamente Jorge Bava que posaron con la nueva camiseta de Nacional: Lodeiro, Camilo Cándido y Lucas Rodríguez.

Lo que se le viene a Nacional

Jorge Bava, entrenador de Nacional, analizando en detalle el partido ante Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

El Nacional de Jorge Bava sabe que se le vienen días muy movidos, ya que este viernes vuelve a salir a escena: será por la décima fecha del Torneo Apertura ante Central Español en el Gran Parque Central, desde la hora 20:30.

El conjunto tricolor viene de cosechar dos victorias al hilo en el comienzo del ciclo de Bava y querrá sumar una más para no perderle pisada al puntero del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, que es Racing con 20 unidades.

Eso no será lo único para el equipo albo, debido a que el miércoles 8 de abril debutará en la Copa Libertadores cuando visite a Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de la hora 19:00, por la primera fecha del grupo B.

El avance de Maximiliano Silvera de su lesión

Maxi Silvera festejando su primer gol con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Maxi Silvera continúa en la sanidad de Nacional tras el desgarro en el gemelo interno que notificó el club el pasado martes 17 de marzo, cuatro días después de que el delantero anotara su primer gol para el tricolor en la victoria 2-0 ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con una de las fuentes tricolores consultadas, el delantero continúa entrenando de forma diferenciada pero ya puede trotar. “La semana pasada le quedaba un milímetro de desgarro. Se prevé que llegue para el partido en Chile ante Coquimbo Unido y ya esta semana quedaría pronto”.