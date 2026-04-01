Vuelta Ciclista del Uruguay: Lisandro Bravo ganó la media etapa de este miércoles en Río Branco

La Vuelta Ciclista del Uruguay continuó este miércoles con la tan esperada doble etapa: un tramo de 85 kilómetros desde Melo hasta Río Branco en la mañana, para correr por la tarde en Lago Merín la contrarreloj individual de 19,4 kilómetros.

El pelotón recorrió la exigente Ruta 26 hacia la frontera con Brasil, llena de repechos y subibajas, por la que se fugó un grupo de cuatro corredores interesante: Anderson Maldonado del Náutico, Ignacio Maldonado del Armonía, el brasileño Bruno Martin del Swift (Brasil) y el argentino Lisandro Bravo del Cerro Largo.

Como los primeros tres eran los más interesados en descontar tiempo en la general individual, porque los tres están a poco más de 3’ del malla oro, Bravo no les pasó a tirar en ningún momento. También porque su compañero Matías Presa está con el mismo tiempo que sus compañeros de fuga y al Cerro Largo no le servía.

La fuga llegó a sacar casi 3’ en la ruta, pero el pelotón liderado por el Dolores Cycles (equipo del malla oro, Lucas Gaday), Alas Rojas (que tiene a Alejandro Quilci tercero en la general a 10”) y el propio Cerro Largo, interesado en que llegue la fuga para que defina bravo, pero sin tanta diferencia.

Fue tal cual lo que pasó en Rio Branco: Lisandro Bravo, que no casi gastó energía durante la carrera, definió más veloz y con más potencia que los otros tres y se quedó con la media etapa. Ander Maldonado fue segundo y completó el podio Nacho Maldonado, mientras que el brasileño Martin Lemes entró cuarto. El pelotón llegó a 52” de los punteros.

Los detalles de la contrarreloj individual que se correrá este miércoles de tarde

En la tarde de este miércoles se corre la siempre decisiva contrarreloj individual, desde las 16:00 horas en Lago Merín. Como es habitual, el primer corredor en largar es el último en la general y el malla oro es el último. No importa lo que pase en la media etapa anterior, el orden de largada lo marca la general individual al término de la sexta etapa de este martes.

Se trata de una crono en un terreno mayormente llano, con una extensión exacta de 19,4 kilómetros.