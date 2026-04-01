La victoria del hijo pródigo: Mateo Mascarañas ganó de local en Tacuarembó la sexta etapa de la Vuelta Ciclista

Mateo Mascarañas convirtió la sexta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay en una historia de esas que trascienden el resultado. Ganó en su casa, en Tacuarembó, después de 175 kilómetros que unieron Pueblo La Cuchilla con una llegada desbordada de gente, y lo hizo con un ataque cargado de intuición, piernas y emoción.

La jornada empezó movida desde temprano. Antes del primer Premio Cima ya se había armado la fuga: cinco hombres —Agustín Alonso, Juan Caorsi, Sebastián Rodríguez, Samuel Morales y Matheus Constantino— abrieron la marcha y le dieron forma a una escapada que obligó al pelotón a reaccionar. La diferencia se movió entre los dos y cinco minutos, con el Dolores Cycles marcando el ritmo desde atrás, acompañado por el Alas Rojas, que cuidaba la posición del argentino Alejandro Quilci en la general.

Durante más de 120 kilómetros, la fuga sostuvo la ilusión y llegó a estirar la ventaja por encima de los cuatro minutos. Pero la carrera, paciente, fue acomodando las piezas: a falta de 20 kilómetros, el grupo fue neutralizado y cambió el libreto. Nuevos ataques partieron el pelotón y se armó un corte selecto de 10 hombres, entre ellos Mascarañas.

No hubo acuerdo adelante y eso abrió la puerta a lo inesperado. Antes de que el pelotón terminara de cerrar el hueco, el joven Mascarañas fue por todo. El brasileño João Pedro Rossi reaccionó y se pegó a su rueda, pero lo que vino después fue prácticamente una contrarreloj emocional. El tacuaremboense conocía cada curva, cada metro, y corrió con algo más que piernas: el impulso del aliento de su gente.

A dos kilómetros de la meta, los altoparlantes avisaron lo que estaba pasando y Tacuarembó explotó. El grito empujó al ciclista local en los metros finales. En la recta, Mascarañas fue más rápido que Rossi y levantó los brazos en un final que sonó a grito de gol.

👉 Vuelta Ciclista del Uruguay: así fue la llegada de la sexta etapa que tuvo como ganador a Mateo Mascarañas



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Detrás del triunfo hubo una historia más profunda. Mateo no solo ganó una etapa: cumplió un sueño familiar. Es hijo de Richard Mascarañas, doble ganador de la Vuelta y leyenda viva del ciclismo uruguayo. Hoy comparten equipo en Alas Rojas de Santa Lucía. Y el cierre fue perfecto: Richard llegó cuarto, suelto de manos, con una sonrisa que lo decía todo.

“Me puedo retirar tranquilo, es un sueño cumplido”, dijo el padre. “Esto me va a quedar guardado para siempre, con la camiseta que más amo, compartiendo equipo con papá, en casa. Todavía se me eriza la piel”, confesó Mateo, todavía con la emoción a flor de piel.

Segundo fue João Rossi y tercero Juan Caorsi. Mientras que la malla oro la mantiene el argentino Lucas Gaday del Dolores Cycles, 9" por delante de Pablo Bonilla y 10" sobre Alejandro Quilci.

🚴‍♂️ Vuelta Ciclista del Uruguay: el resumen de la etapa, la palabra de Mateo Mascarañas y lo que se viene en la próxima jornada.



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