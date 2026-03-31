Vuelta Ciclista del Uruguay: Mateo Mascarañas ganó la sexta etapa en Tacuarembó y Lucas Gaday mantiene la malla oro

La sexta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay recorrió 175 kilómetros de competencia desde Pueblo La Cuchilla, ubicado por la Ruta 3 en el departamento de Paysandú, hacia Tacuarembó, donde una multitud de gente se arrimó a la llegada. El ganador fue Mateo Mascarañas del equipo Alas Rojas de Santa Lucía.

Segundo fue ⁠Joao Rossi del Swift de Brasil y completó el podio Juan Caorsi del Armonía Cycles.

La etapa comenzó agitada desde el inicio porque antes de coronar el primer embalaje por el Premio Cima, se cortón un pequeño grupo de cinco competidores que formaron Agustín Alonso del Náutico, Juan Caorsi del Armonía Cycles, Sebastián Rodríguez y Samuel Morales del Cerro Largo, y Matheus Constantino del Swift de Brasil.

La diferencia de los punteros y el grupo principal osciló entre dos y cinco minutos, dependiendo de algunos ataques que se produjeron atrás.

El Dolores Cycles armó la escalera y comandó el pelotón desde la punta, en conjunto con el Alas Rojas que tiene al tercero de la general individual: el argentino Alejandro Quilci.

Lo que viene

La sexta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: VCU - Guillermo Legaria / Agencia Gamba.

Este miércoles es el día de la etapa doble que muchos esperan y puede definir cosas importantes en lo más alto de la general individual.

El día comienza con una etapa corta de 85 kilómetros desde Melo hasta Rio Branco, desde las 8:55 horas de la mañana. Se estima que los corredores lleguen a la frontera con Brasil aproximadamente a las 11:00 horas.

Por otra parte, en la tarde se corre la siempre decisiva contrarreloj individual, desde las 16:00 horas en Lago Merín. Como es habitual, el primer corredor en largar es el último en la general y el malla oro es el último. No importa lo que pase en la media etapa anterior, el orden de largada lo marca la general individual al término de la sexta etapa de este martes.

Se trata de una crono en un terreno mayormente llano, con una extensión exacta de 19,4 kilómetros.