Vuelta Ciclista del Uruguay: Leonel Rodríguez ganó la quinta etapa y Lucas Gaday mantiene la malla oro

Luego de una larga y sofocante etapa de 200 kilómetros que llegó a Salto ayer domingo, el pelotón de la Vuelta Ciclista del Uruguay largó este lunes temprano desde allí mismo para recorrer 116 kilómetros más y llegar a Paysandú, donde culmina esta quinta etapa de la carrera. La llegada fue frente al Estadio 8 de Junio sanducero, por la calle Bv. Artigas.

Allí se impuso Leonel Rodríguez del Náutico Boca del Cufré, mientras que Luiz Bomfim y ⁠Matheus Constantino —ambos del Swift de Brasil— completaron el podio de la jornada.

La malla oro la mantiene el argentino Lucas Gaday del Dolores Cycles Club, que además bonificó 5" en la segunda meta volante, correspondiente al Premio Sprinter, y ahora lidera con 9" de ventaja sobre el segundo clasificado, Pablo Bonilla del Náutico Boca del Cufré. En la tercera colocación se mantiene el argentino Alejandro Quilci, que defiende al Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía.

Fue una etapa rápida la de este lunes. El pelotón rodó generalmente en una pieza, comandado adelante por los corredores del Dolores. Trabajaron para evitar que se hagan fugas y fue así que llegó el pelotón a definir en un sprint masivo.

La sexta etapa de mañana martes conecta Paysandú con Tacuarembó en 175 kilómetros de competencia. Los ciclistas viajarán por la Ruta 26 y sobre el final un pequeño tramo de la Ruta 5 para ingresar a Tacuarembó por el sur. La llegada es por la calle 25 de mayo, frente al Teatro Scayola en la Plaza 19 de abril.

