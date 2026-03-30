El desahogo de Matías Presa al ganar la etapa 4 de la Vuelta Ciclista: "La gente creía que ya no era el mismo"

El nombre de Matías Presa ya tiene un lugar en los libros de historia del ciclismo uruguayo. El arachán tiene en su palmarés tres títulos de Rutas de América que lo posicionan como uno de los cuatro máximos campeones de esa competición. Pero mucha gente creía que su cuarto de hora ya había pasado.

El año pasado coqueteó con el retiro, pero una propuesta del club para ser el referente de un joven equipo y encabezar la reestructura del Club Cicista Cerro Largo, dominante en la última década, lo sedujo y decidió seguir al menos una temporada más. Sin embargo, tuvo varias piedras en el camino en los últimos meses. Una fuerte caída en diciembre le “activó” (según dijo en una pasada entrevista para Ovación) dos hernias de disco contra las que ha venido luchando y le sacudieron la preparación.

Ayer en Salto obtuvo su primera victoria de la temporada, nada menos que en la etapa más larga y sofocante de esta Vuelta Ciclista del Uruguay. “La verdad que no tengo palabras de la emoción que se siente ganar esta etapa”, dijo a Ovación apenas cruzó la meta.

“Fue una temporada de mucho caos para nosotros por ahí, de malos momentos. La gente pensaba que quizás yo no era el mismo de antes”, dijo y se desahogó: “Hay hinchas que solo son hinchas cuando uno gana, son muy pocos los que seguían creyendo en mí. Así que este triunfo se los dedico a todos ellos que confiaban en mí”.

Con los ojos rojos, quizás mezcla del esfuerzo, calor sofocante y también la emoción que lo invadía, el Piojo recordó a su entorno más íntimo: “Agradezco solamente a mi familia, a mi pareja que hace un esfuerzo grandísimo para que yo esté acá, a mis tres hijos. También a mis compañeros -que de a poco iban llegando luego de la exigente carrera y lo saludaban con un fuerte abrazo y un grito de felicidad- que también hacen un esfuerzo muy grande”.

Entre la multitud de niños que se arrimaron al gacebo del club arachán para pedirle una foto al hombre del día, se oyó un grito: “No te retires nunca, Piojo”. Y con una sonrisa en el rostro, Presa acotó: “Creo que con este triunfo renuevo el contrato que se me estaba por vencer”.

El líder del Cerro Largo está cuarto en la general, a 3:17” del líder. Con el entusiasmo de una nueva y anhelada victoria, dijo con convicción: “Ahora vamos a darle palo todos los días que quedan”.