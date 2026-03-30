Cientos de funcionarios de la IMM cobran compensaciones especiales; algunos superan el millón de pesos por año

La Junta Departamental de Montevideo votó el pasado 18 de marzo, luego de largas semanas de discusión, el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 que regirá, en buena parte, las políticas que aplicará estos años el intendente Mario Bergara. No contó con los votos de la Coalición Republicana, pese a que la comuna sostiene haber incorporado algunas de las propuestas de la oposición. Pero la mayoría oficialista que el Frente Amplio ostenta en Montevideo desde hace 36 años permitió a la izquierda, una vez más, gobernar por un nuevo período con un presupuesto propio.

Ahora bien, aunque el debate quedó zanjado, al menos hasta la discusión de la próxima Rendición de Cuentas -lo que ocurrirá dentro de algunos meses-, algunos aspectos en los que la oposición ha sido crítica, y que están plasmados en la versión taquigráfica del debate que se llevó adelante en la sesión del pasado 18 de marzo, quedaron resonando en filas del Partido Nacional.

Uno de ellos tiene que ver con la cantidad de dinero que la IMM destina para el rubro de “compensaciones especiales” que cobran cientos de funcionarios. Estas existen, naturalmente, además del salario base, pero también de un 30% de refuerzo bajo el concepto de “compensación unificada” que desde hace años cobran todos los trabajadores presupuestados de la comuna.

De acuerdo a lo que se desprende del texto del Presupuesto, que preocupa en filas nacionalistas -y especialmente al edil Rafael Seijas, que analizó el tema en detenimiento-, son algo más de 700 los funcionarios que cobran compensaciones especiales, y en ciertos casos llegan a superar la cifra de $ 500 mil anuales, y en otros casi llegan al millón.

Estos casos, en los que no se incluyen todos los tipos de compensaciones que reciben los funcionarios, se dan particularmente en cuatro departamentos de la intendencia -contando el de Movilidad (ver recuadro)-, como se detallará a continuación.

Vista nocturna de la fachada del Palacio Municipal, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Foto: Estefanía Leal

El detalle

El área de la IMM donde más gastos hay de este tipo es la del Departamento de Secretaría General, concretamente a través de los funcionarios que trabajan en el servicio de Convivencia. Estos reciben unas cinco compensaciones especiales anuales: una partida anual por $ 8.217.459; otra por participación en multas que aplican en sus inspecciones, por $ 557.719, y otra por $ 11.436.260; una partida por asistencia de $ 130.222.489; y, por último, una compensación por “compromiso de gestión” que llega a los $ 6.329.274. Esto reúne un total de $ 156.763.201 (unos US$ 3.859.510), que se reparte en 153 funcionarios, con lo cual cada uno recibe, en promedio, unos $ 1.024.596.

El departamento que le sigue en gastos de este tipo es el de Desarrollo Económico, a través del que cobran los funcionarios que trabajan en el casino municipal. Por este concepto, aquí la IMM abonará, tal como está previsto en el Presupuesto, más de $ 51 millones, que se repartirán en 45 trabajadores, lo que da un promedio individual de $ 1.150.476.

Pero se puede ir al detalle de esto último, de acuerdo al análisis presupuestal que se ha hecho en la bancada nacionalista, y que hay motivado críticas que formuló en su momento el edil Seijas (ver recuadro): hay cuatro trabajadores que cobran cada uno $ 1.182.186; 45 que reciben $ 30.679.482 y 45 que cobran $ 5.751.675; un grupo de 11 que cobra $ 620.357 y otro grupo de igual número que recibe $1.619.362.

Mesa de casino Foto: Canva

Jubilados

Estas partidas, no obstante, no se destinan exclusivamente para funcionarios activos de la intendencia, puesto que también gozan de estas compensaciones, al menos en el caso del casino municipal, extrabajadores; esto es, jubilados.

De acuerdo a una respuesta formulada por la IMM a un pedido de informe que días atrás formuló el edil Seijas, para este 2026 el “monto asignado” se compone de cuatro tipos de pagos diferentes, en consonancia con el Decreto 31.772, que hace referencia a partidas que cobran los jubilados de esta área departamental “hasta el momento de su fallecimiento”.

En total, por este concepto la IMM abonará este año $ 49.659.589, aproximadamente unos US$ 1.242.400. El pago más grande es uno que recibirán unos 116 exfuncionarios, por un total de $ 20.503.988 (lo que da un promedio de $ 176.759 por jubilado). Le sigue una partida de $ 18.620.381 destinada a unos 156 retirados del casino municipal (promedio de $ 119.360, siempre por año). Y luego hay dos partidas más pequeñas, que reciben un conjunto de jubilados también más chico: una por $ 9.069.680 destinada a beneficiar a 76 jubilados (lo que arroja unos $ 119.338, en promedio, cada uno) y otra por $ 1.465.540 destinada a ocho extrabajadores, quienes en promedio reciben unos $ 183.193 anuales.

La situación de Casino Parque Hotel ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, debido a las millonarias pérdidas que ha dado la casa de apuestas en los últimos períodos. Por poner un ejemplo, solo en 2023 el saldo negativo fue de $ 83 millones. Esto derivó en presiones de la oposición para que la IMM se decidiera a cerrarlo y, finalmente, a fines del año pasado, las autoridades de la gestión de Bergara anunciaron que el casino pasará a la órbita del Ministerio de Economía. El director de Desarrollo Económico, Camilo Benítez, dijo ante la Junta en noviembre pasado que ya se estaba en conversaciones con el gobierno a estos efectos.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentando el balance fiscal que tuvo la intendencia capitalina en 2025 Darwin Borelli

Participación en multas se lleva unos $177 millones

Otro de los asuntos que cuestionó el Partido Nacional durante la discusión presupuestal tuvo que ver con las partidas anuales que reciben los inspectores de tránsito por participación en multas. Tal como informó El País semanas atrás, ese monto en 2024 fue de $ 170.621.091. Ahora, para este 2026, de acuerdo a la proyección de la IMM, esa cifra será de unos $ 177 millones, lo que se dividirá en los 433 funcionarios que se desempeñan en este departamento. Esto da, en promedio, $ 400 mil por trabajador.