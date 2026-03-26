"No es intelectualmente honesto": Bergara responde a críticas del MPP y detalla cómo será la nueva 18 de Julio

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, respondió a las críticas del Movimiento de Participación Popular (MPP), cuyos dirigentes cuestionaron la decisión de no hacer un túnel en 18 de Julio en el marco de la reforma del transporte público metropolitano y, en cambio, seguir la propuesta del jefe comunal y hacer obras únicamente en superficie.

Dirigentes del MPP como la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, así como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la diputada Julieta Sierra manifestaron públicamente que el proyecto era mejor con túnel, como había planteado el Poder Ejecutivo. "Se pierden o restringen atributos que tenía la propuesta inicial", dijo Sánchez, el más explícito en las críticas.

En diálogo con Canal 5, Bergara consideró que sigue siendo un "proyecto de movilidad metropolitana muy ambicioso" que va más allá de lo que se decidió sobre 18 de Julio. El resto del plan se mantiene igual: en Tres Cruces habrá un intercambiador que unirá los corredores de ómnibus BRT de 18 de Julio, 8 de Octubre y Camino Maldonado y Avenida Italia y Giannattasio. La idea es reducir los tiempos actuales de viaje en transporte público desde Ciudad Vieja hasta El Pinar y Zonamérica y viceversa.

"La mayor parte de todo el plan ya estaba acordado", dijo Bergara, y recordó que solo restaba definir qué hacer en 18 de Julio. Él insistió para que no se hiciera el túnel porque este implicaría obras más extendidas en el tiempo que prácticamente impedirían la actividad comercial en la zona, además de que se afectaría la movilidad y la cotidianidad de quienes viven en el Centro. Los promotores de la idea original planteaban que el túnel era uno de los aspectos centrales porque permitiría una rapidez mayor en comparación con la circulación en superficie.

Yamandú Orsi y Mario Bergara. Foto: Darwin Borrelli.

"Ningún proyecto es perfecto, los dos tienen ventajas y desventajas. Nosotros no decimos que es mejor o peor, no creo que haya que ponerlo en esos términos", apuntó.

"No es fructífero plantearlo en cuál es mejor y cuál es el peor, en el sentido de que los dos tienen bellezas y dificultades. Hablar de un lado solo y decir 'esto son todas bellezas' no es intelectualmente honesto", retrucó, consultado por las críticas del MPP.

Para Bergara, "los tiempos de reducción de viaje son importantes pero esa no es la única dimensión" del proyecto. A su entender, es necesario tomar en cuenta la "dimensión de tiempos de construcción, de impactos sobre la vida cotidiana de la gente durante el proceso de construcción y sobre la movilidad misma".

Por otro lado "hay un tema de costos, porque a veces se compara como si los dos proyectos costaran lo mismo". El túnel, aseveró el intendente, habría requerido cerca de US$ 200 millones más.

La reducción de tiempos de viaje tampoco es sustantiva: se trata de tres minutos y medio más en superficie que bajo tierra. "No parece que ese sea un factor de quiebre como para hacer una disputa de gran envergadura", expresó e indicó que de todas formas 18 de Julio será una avenida más rápida que la actual para el transporte colectivo y que las ganancias serán fundamentalmente en los tramos desde Zonamérica y El Pinar hasta Tres Cruces por los otros dos corredores.

En donde sí habrá diferencias con respecto al plan inicial es en el "embellecimiento" de la superficie de 18 de Julio. Arriba del túnel se preveían una serie de reformas como el ensanche de las veredas y la plantación de vegetación, reformas que ahora no se podrán hacer porque se requerirá espacio para los BRT y las paradas. "De todas formas van a suceder" algunos cambios en este sentido, afirmó.

Estación sobre 18 de Julio y vista del espacio superficial de la avenida. Foto: render incluido en el proyecto enviado al BID

"Visiones distintas hay sobre muchos temas", dijo Bergara, quien pidió "desdramatizar" la discusión y aseguró que "no hay fisuras" en la interna del Frente Amplio, ya que "es razonable que se expresen ideas diversas".

El mapa de la reforma de 18 de Julio y qué pasará con los autos particulares

Bergara explicó que 18 de Julio tiene dos tramos distintos, uno más ancho que el otro. No serán iguales los cambios desde Bulevar Artigas hasta Ejido, donde está la sede central de la IMM, que desde allí a Plaza Independencia. Este último es el trayecto más angosto. De hecho, allí no hay ciclovía actualmente.

Señaló que los BRT tendrán un carril exclusivo en cada sentido a lo largo de toda la avenida, desde Plaza Independencia hasta el intercambiador de Tres Cruces, otro eje central de la reforma que unirá con los corredores de Avenida Italia y 8 de Octubre para ir y venir desde El Pinar y Zonamérica.

En el carril central de 18 de Julio estarán ubicada las paradas, que serán seis a lo largo de toda la avenida, en un promedio de una cada 500 metros. A sus costados estarán los carriles de BRT. La ciclovía estará pegada a uno de los carriles de ómnibus articulados, solo en el lado norte. Así será desde Plaza Independencia hasta el final de la calle.

En principio, la diferencia entre el tramo más ancho y el más angosto de 18 de Julio será una sola: desde Bulevar Artigas hasta Ejido habrá, pegado a cada vereda, un carril para autos particulares. Desde Ejido hasta la Plaza Independencia, seguirá solo el carril del lado sur, el que va hacia Bulevar Artigas, ya que el que va hacia Ciudad Vieja deberá desviarse para seguir por Colonia.

Bergara aseguró que habrá "una semaforización que privilegie el paso de estos ómnibus que van a estar pasando cada minuto y medio, más o menos, lo que da tiempo para los cruces peatonales y de autos".

Qué cambios se harán en las calles paralelas a 18 de Julio

Además, consideró que "esto permite liberar" algunas calles paralelas de los ómnibus. La mayoría de los ómnibus suburbanos, así como otras líneas de transporte capitalino, por ejemplo, serán sustituidos por los BRT que irán por 8 de Octubre y Avenida Italia.

El intendente señaló que ya no habrá ómnibus en las calles Paysandú y San José. "Queda por afinar" otra calle de la que se retirarán los ómnibus: Colonia o Uruguay, una de las dos. Mientras tanto, Soriano cambiará de sentido "para habilitar mejor la salida" de la zona céntrica.

"Quedan tres vías paralelas a 18 de Julio que se liberan de ómnibus dando más flujo al tránsito privado", explicó, señalando que el transporte particular no se verá tan afectado por el cierre de carriles de la principal avenida.

Vista aérea de la avenida 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal

Por otro lado, Bergara explicó que seguramente haya menos cortes de 18 de Julio, aunque entiende que hay "dos o tres marchas sustantivas" que se seguirán haciendo y para eso está previsto el desvío de los BRT por calles paralelas.

Consideró que la marcha por el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo así como la Marcha del Silencio cada 20 de mayo, igual que el Desfile de Carnaval a fines de enero, "que típicamente ocupan 18 de Julio", podrían seguir haciéndose allí. "Nuestro proyecto prevé desvíos para esas circunstancias adicionales", señaló.

Finalmente se refirió al monumento en el centro de la Plaza Cagancha, que "no hay por qué tocarlo" porque los ómnibus podrían eludirlo, como sucede hoy.

Bergara aludió a que la reforma también prevé un "embellecimiento" de 18 de Julio. En este caso, el cambio estético no será tanto como si se construyera el túnel: la opción de la circulación por superficie "deja menos espacio para algunas cosas que de todas formas van a suceder".

Está previsto que las obras empiecen en 2027 para que los cambios queden operativos a partir de 2029.