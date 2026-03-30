En la Semana del Cervecero, Racing es líder: venció a Peñarol otra vez en el CDS con una polémica grande de Heras

Para muchos, la que comienza hoy es la Semana Santa, para otros es la de Turismo y para otros tantos es la de la Cerveza. Dentro de este último grupo están los hinchas de Racing, los “Cerveceros”, que anoche se fueron pipones del CDS, un estadio en el que tienen racha positiva y que ayer no fue la excepción. Los de Chambian se pararon firmes, fueron seguros e inteligentes y se llevaron un justo 2-1 para quedar líderes del Apertura arrebatándole ese puesto ni más ni menos que a su rival.

Racing ganó la mitad de la cancha, opacó a dos jugadores que venían brillando como Remedi y el Indio Fernández, y desde el primer minuto fue protagonista, cuando Sebastián Da Silva quedó mano a mano con Aguerre y tiró la pelota afuera.

Varese fue el dueño del área -sí, es cierto, también hizo mucho tiempo-, el DT puso línea de cinco cuando sumó a De los Santos a la retaguardia para que Angulo, ya en la izquierda, no pudiera hacer el 2-1, los centrales transmitieron firmeza y los atacantes actuaron como los primeros defensores. Todo eso tuvo Racing para resultar vencedor en una cancha que en ningún momento pareció acusar las copiosas lluvias.

También hubo tiempo para una gran polémica, de la cual Peñarol se sintió perjudicado cuando el partido estaba 0-0. Pase filtrado de Leo Fernández (de más a menos en el partido), Togni le ganó la posición a Cotugno y el argentino, ya dentro del área, se cayó cuando quedaba de frente a Varese y en inmejorable posición para anotar. No hubo una buena imagen de la incidencia que mostrara con certeza la falta, pero dejó la impresión de que hubo un toque abajo que los árbitros tienen que haber entendido que no era para sancionar; de ser así, queda la interrogante: ¿Por qué el Carbonero se va a tirar si quedaba mano a mano con el arquero de Racing? Hubo estado de Ruglio, crítica del capitán Olivera y silbatina de los hinchas, que mostraron su disconformidad con Heras.

“Lo perdemos nosotros, tenemos que ser autocríticos, yo cometo un error grande en el segundo gol. Pero el juez nos perjudicó”, afirmó el lateral izquierdo, que falló en el segundo gol visitante (el de Vázquez). Antes, en el final del primer período, Oyarzo había puesto el 1-0 a la salida de un tiro de esquina. Y el momento de los goles también fue una virtud que tuvo La Escuelita. Que hizo escuela del manejo de los tiempos, hizo escuela de seguridad defensiva, del manejo de los bloques y de cómo ganar para quedar líder.