Ruglio pidió un penal "que no necesitaba VAR" y fue duro: "La impunidad que tienen mancha y destroza el fútbol"

Peñarol cayó ante Racing en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura. La derrota por 2-1 en el Campeón del Siglo dejó al Mirasol sin el liderazgo de la tabla que precisamente ahora tiene como único puntero a la Escuelita que logró un resultado muy importante.

Con el 0-0 en el marcador sobre los 20 minutos, se dio una jugada polémica en la que se vio involucrado el árbitro Hernán Heras luego de que Gastón Togni cayera dentro del área y reclamara una infracción de Guillermo Cotugno que fuera valedera de sanción y, por ende, de penal.

Los jugadores la protestaron, Diego Aguirre sostuvo que para él era penal e Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, se expresó a través de redes sociales y fue duro ante la decisión que tomó el cuerpo arbitral y sobre la designación del árbitro central del encuentro.

Leo Fernández da un pase quirúrgico, cruzado y directo al área. Pero Togni no puede recibirlo y trastabilla. ¿Cotugno le cometió penal, como reclamó @oficialcap? 🤔 pic.twitter.com/y3GYNESwaF — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 29, 2026

"Hoy no tuvimos un buen partido y puede pasar, es parte del fútbol. Pero es imposible no cobrar un penal en el que nuestro jugador va directo al gol y se cae de cabeza claramente no simulado", comenzó Ruglio a través de un estado de WhatsApp.

"Dicen que justo ahí el VAR estaba apagado, un papelón más, pero no se necesitaba VAR para cobrar un penal tan evidente. Estadísticamente es imposible que todos los errores graves se den para un solo lado y las ayudas claras se den para el rival de siempre, ya se hace demasiado evidente que no es casualidad", agregó.

"La impunidad que tienen mancha el juego y destroza el fútbol. En breve le da un partido de copa y siga siga", cerró el primer mensaje que compartió.

El mensaje de Ignacio Ruglio tras la derrota de Peñarol ante Racing. Foto: Captura.

El mandatario del Mirasol fue más allá y luego sumó: "Cuando vi la nominación de árbitros para esta fecha les dije que lo ponían para que no nos fueramos directo al campeonato, que tuvieran cuidado en la cancha que los iba a enloquecer. Lo ponían directo a hacer lo que hizo".

"Les dieron rienda suelta y los premian después con partidos. Lo único bueno es que cada día quedan más expuestos y cada día se hace más evidente", finalizó.