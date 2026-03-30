Bronca en Peñarol: Maximiliano Olivera apuntó al arbitraje y dijo que “las chiquitas siempre son para un lado”

Peñarol sufrió un duro golpe en el Campeón del Siglo tras caer 2 a 1 frente a Racing en un partido que, según su capitán, se definió por detalles. Apenas finalizado el encuentro, Maximiliano Olivera habló con la transmisión oficial y dejó en claro su malestar, aunque comenzó con una fuerte autocrítica.

“La molestia primero es con nosotros. Somos autocríticos porque hoy lo perdemos nosotros”, aseguró el lateral, remarcando que el equipo aurinegro no logró concretar el dominio que, a su entender, ejerció durante gran parte del partido. “No tuvimos chances muy claras, pero dominamos todo el partido. Estos partidos se definen por detalles”, agregó.

Sin embargo, rápidamente su discurso se enfocó en lo ocurrido dentro del campo con el arbitraje de Hernán Heras. Olivera cuestionó la permisividad ante las demoras del rival y la falta de control del juego: “Desde el minuto 0 el golero de ellos hizo tiempo todo el partido. Es el trabajo de ellos, es lo que vienen a buscar y les salió bárbaro”.

El capitán aurinegro fue claro al marcar que no se trataba de una crítica hacia el rival, sino hacia la conducción del encuentro: “No estoy criticando a Racing, al contrario, hacen lo que tienen que hacer. Nosotros lo hacemos en Copa Libertadores. Pero si sos el árbitro tenés que poner orden, tenés que hablarle y no pararte lejos como si no pasara nada”.

Además, expresó su frustración por lo que consideró fallos reiterados en contra: “Las chiquitas siempre son para un lado. Estamos molestos, nos pasa seguido con este árbitro. O capaz nos pasó una vez y ya entramos con ese pensamiento, pero lo de hoy está a la vista”.

Olivera también relató una jugada puntual que incrementó su enojo: “Me saca amarilla porque le protesto un lateral a dos metros que lo vieron las 40 mil personas y él no lo ve. Era una de las últimas jugadas y me molestó mucho”.

Pese a sus críticas, el capitán insistió en no poner excusas en la derrota: “No quiero que quede como excusa o que perdimos por el árbitro, pero molesta y mucho”. Incluso fue más allá al referirse al contexto general: “Ya venimos de varias que nos venimos aguantando los jugadores. No hablamos nunca. Sale nuestro presidente a hablar y lo sancionan. Nosotros tenemos que callarnos porque capaz tenemos represalias dentro de la cancha”.

Por último, cerró con una mezcla de reconocimiento al rival y foco interno: “Felicitar a Racing porque hizo su trabajo, un gran partido. Pero la molestia es porque no se juega. Autocrítica primero, pero obviamente que molesto con el arbitraje”.