Peñarol vs. Racing en vivo: el aurinegro recibe a su escolta y busca estirar la ventaja en la cima del Apertura

El Campeón del Siglo recibe el que finalmente será el único partido del domingo luego de la suspensión de los otros tres encuentros que se iban a disputar y no se llevaron a cabo por las lluvias que cayeron en Montevideo. De todas maneras, se trata de uno de los mejores partidos de la novena fecha porque se miden Peñarol ante Racing (19:30).

Líder y escolta del Torneo Apertura se enfrentan en un encuentro que tendrá transmisión de DSports y los cables de Montevideo y del interior, así como también la señal de Disney+ y Antel TV a través de streaming.

El aurinegro, que quedó como único líder del certamen tras la octava fecha, no solo busca mantener el liderazgo, sino también estirar la ventaja a cinco puntos con el equipo que es, momentáneamente, el más inmediato perseguidor de los de Diego Aguirre.

Por su parte, los de Sayago saben que tienen una oportunidad clave porque en caso de ganar pasarán a ser los punteros de la competencia a falta de seis fechas para el término del primer torneo corto.

Seguí en vivo el minuto a minuto de Ovación:

¡Racing tiene el once confirmado!

El equipo de Cristian Chambian ya cuenta con su equipo inicial para hacerle frente a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

⚔️ Con estos once vamos de arranque.



🇳🇬 #HacemosEscuela pic.twitter.com/LH4IqlLIzk — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) March 29, 2026

Un partidazo y una racha muy particular

Peñarol llega a este encuentro con 19 puntos, dos más que Racing que lo sigue desde cerca con 17. Más allá de que eso lo transforma en un partido atractivo, hay otro detalle que llama la atención y es que el aurinegro suma seis juegos sin ganarle al Cervecero en el Campeón del Siglo.

La última vez que lo logró fue en 2017 con victoria 4-0 por los goles de Diego Rossi, Fabián Estoyanoff, Maximiliano Rodríguez y Cristian Rodríguez. Luego de eso pasaron cinco empates y una victoria a favor de los de Sayago.

El festejo de Fabián Estoyanoff tras su gol en el partido entre Peñarol y Racing. Foto: Archivo El País.

Los nombres de Cristian Chambian en Racing

El entrenador del Cervecero también tiene definidos los futbolistas disponibles para el encuentro en el Campeón del Siglo desde las 19:30 en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura.

Los convocados de Peñarol sin Darias en la lista

Diego Aguirre definió la nómina de jugadores disponibles con la baja de Eduardo Darias, así como también la de Emanuel Gularte y futbolistas como Diego Laxalt y Abel Hernández. Quien sí retorna al plantel es Maximiliano Olivera, tras la expulsión sufrida ante Cerro. Además, hubo un cambio en la nómina donde ingresó Ignacio Alegre en lugar de Leandro Umpiérrez.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Racing, por la Fecha 9 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/NShdf1jvRr — PEÑAROL (@OficialCAP) March 29, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Racing!

El aurinegro y el Cervecero se miden en el Campeón del Siglo en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura. Partido de alto voltaje donde se miden el líder frente a su escolta.