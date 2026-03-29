Suspendidos tres de los cuatro partidos de este domingo por el Torneo Apertura: cuándo se jugarán

La novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que comenzó el sábado, tenía fijado cuatro partidos para este domingo 29 de marzo, pero tres de ellos se suspendieron antes del mediodía. El primero fue el que iban a jugar Progreso y Liverpool en el Parque Abraham Paladino de La Teja, el segundo, el de Juventud ante Boston River en el Parque Artigas de Las Piedras y más tarde se suspendió Defensor Sporting vs. Albion que debía jugarse en el estadio Luis Franzini. "No tendría sentido", afirmó el árbitro Leodán González, acerca de la posibilidad de jugar el encuentro entre el Gaucho y los negriazules, y dio las razones de la suspensión. ¿Para cuándo se reprogramarán?

Después de la victoria de Montevideo Wanderers 3-0 ante Cerro en el Parque Viera, la lucha por mantener la categoría se puso más pareja y Progreso quería hacerse fuerte y sumar de local en el Paladino ante Liverpool, que llegaba al partido sin victorias en los últimos tres partidos. Para el Gaucho era una nueva final y para el negriazul también era importante volver a sumar de a tres para pelar arriba; pero el partido tendrá que esperar.

Se suspendió Progreso vs. Liverpool en el Paladino

Estaba todo listo para comenzar, incluso lo hicieron las transmisiones oficiales, pero el terreno de juego del Parque Abraham Paladino estaba comprometido. El agua comenzó a empozarse en varios sectores de la cancha y, aunque los colaboradores de Progreso hicieron un esfuerzo arrojando arena en varias zonas, el árbitro Leodán González comenzó una recorrida y la suspensión estaba sobre la mesa.

El referee comprobó que la pelota no rodaba bien en la mayor parte del campo de juego y, luego de deliberar con sus compañeros del equipo arbitral, veedores y autoridades de ambos equipos, se decidió suspender el partido que estaba fijado para las 10:00. González dio sus razones.

Se suspendió el partido entre Progreso y Liverpool en el Paladino por la novena fecha del Apertura 2026. Foto: Progreso

“En gran parte del campo la pelota no rueda bien y no va a haber un normal desarrollo de un partido de fútbol. Agreguémosle la seguridad de los jugadores y además que no tendría sentido comenzar un partido porque, cuando comenzamos, el terreno sufre un desgaste normal con los minutos, sigue lloviendo y no estaríamos en una situación de normalidad al inicio. Imagínense en 70 minutos el estado del campo de juego, es muy difícil. No hay un normal desarrollo, no hay seguridad desde el punto de vista para los jugadores tampoco y lo mejor es tomar una decisión desde ya", dijo Leodán González.

También se postergó Juventud de Las Piedras vs. Boston River

De a poco la atención pasó del Paladino al Parque Artigas de Las Piedras donde Juventud debía ser local ante Boston River a las 13:00. Dos equipos que tendrán doble competencia con participación en la Copa Sudamericana, pero con un mal andar en el Apertura. Los pedrenses llegaban al partido como colistas, mientras que el Sastre se ubica solo dos puestos más arriba.

Después de la suspensión del encuentro entre Progreso y Liverpool, el plan pasó a ser tomar una decisión para el partido de segunda hora en los siguientes minutos, antes de que los planteles y los hinchas comenzaran a trasladarse al estadio. El Parque Artigas presentaba condiciones similares a las del Paladino y también se decidió suspender el compromiso.

Cayó el tercero: tampoco habrá fútbol entre Defensor Sporting y Albion

La previsión parece ser la consigna para resolver acerca de las malas condiciones climáticas y las fijaciones de los partidos de este domingo por la novena fecha del Torneo Apertura. Cerca de las 11:30, se resolvió suspender también el tercer encuentro fijado para la jornada. No jugarán en el estadio Luis Franzini, a lsa 16:00, el local Defensor Sporting y Albion.

Ingreso al estadio Luis Franzini, de Defensor Sporting, en un día lluvioso. Foto: Archivo El País

Cuándo se jugarán los partidos suspendidos: Progreso vs. Liverpool y Juventud vs. Boston River

Luego de la suspensión de los dos partidos, Ovación se comunicó con Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol y confirmó que uno de los dos partidos ya tiene día y horario para disputarse.

Juventud de Las Piedras y Boston River se enfrentarán este lunes a las 15:00 en el Parque Artigas mientras que el partido entre Progreso y Liverpool se jugará el martes en el Parque Paladino, pero aún no se confirmó el horario. Intentarán que no coincida con el horario del partido amistoso de la selección uruguaya y Argelia a las 15:30. Por esa razón, Defensor Sporting vs. Albion se jugaría en la noche.

Peñarol vs. Racing en el Campeón del Siglo aún sigue en pie

El último partido fijado para este domingo 29 de marzo es el que, hasta el momento, jugarán a las 19:30 en el Campeón del Siglo los equipos de Peñarol y Racing, primero y segundo en la tabla del Torneo Apertura.

Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.