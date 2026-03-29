Progreso vs. Liverpool en vivo por el Apertura: Leodán González decide si el partido podrá jugarse

La jornada de domingo de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya inicia en el Parque Abraham Paladino de La Teja con el partido entre el local Progreso y Liverpool (10:00 por DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores). Ambos tienen la necesidad de ganar: el Gaucho para intentar salir de la zona de descenso y el negriazul para romper una racha de tres partidos sin victorias e intentar pelear arriba.

Los dirigidos por Leonel Rocco están luchando en la parte baja de la tabla, pero vienen de bajar a uno de los líderes. En la última fecha, Progreso empató 1-1 con Racing en el Parque Roberto y el gol del Gaucho lo convirtió Facundo de León. En lo que va del Apertura, el equipo de La Teja lleva una victoria, tres empates y cuatro derrotas.

Tres victorias, tres empates y dos derrotas para los comandados por Camilo Speranza, pero hace tres encuentros que los de Belvedere no suman de a tres. El negriazul empató sin goles ante Montevideo City Torque, luego cayó frente a Racing y viene de igualar 3-3 con Central Español. Esta mañana buscarán cortar la mala racha.

Progreso vs. Liverpool: alineaciones probables

Progreso. Andrés Mehring; Mauro Martín, Federico García, Hernán Carroso, Ayrton Cougo; Santiago Viera, Adrián Colombino, Nicolás Fernández; Agustín Paz; Facundo De León, Matteo Copelotti.

DT: Leonel Rocco.

Liverpool. Martín Campaña; Kevin Amaro, Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Diego Romero; Federico Martínez, Martín Rabuñal, Gonzalo de Mello, Diego Zabala; Facundo Barceló, Ruben Bentancourt.

DT: Camilo Speranza.

Árbitro. Leodán González. Asistentes. Agustín Berisso, Carlos Roca. Cuarto. Augusto Olmos. VAR. Diejo Dunajec y Marcelo Alonso.