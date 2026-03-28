Wanderers 0-0 Cerro en vivo por Torneo Apertura: el Villero lo tuvo, pero se lució el golero Buffa

Wanderers recibe a Cerro en el Parque Viera, desde la hora 16:00, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Se trata de un partido clave para ambos equipos en su lucha por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Primer tiempo

Damián Suárez subió por banda derecha, ejecutó un centro rastrero para que Cristian Barros definiera, en el medio Brahian Alemán desvió la pelota y el arquero Agustín Buffa, con los pies, evitó el gol del conjunto visitante.

Wanderers 0-0 Cerro

Hora: 16:00.

Estadio: Parque Viera.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Javier Irazoqui y Federico Piccardo.

VAR: Yimmy Àlvarez y Diego Dunajec.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Lenadro Zazpe; Gonzalo Freitas, Nicolás Queiróz; Mateo Levato, Jonathan Urretaviscaya, Jonás Luna; Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.

Cerro: Fabrizio Correa; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Alejandro Macelli, Gianni Rodríguez, Francisco Bregante; Pablo Nongoy, Brahian Alemán, Jairo Amaro; Cristian Barros, Augusto Cambón. DT: Alejandro Apud.

Previa

El equipo que dirige técnicamente Mathías Corujo es el colista con 42 puntos de la Tabla del Descenso, mientras que Cerro es el último equipo que estaría perdiendo la categoría con 51 unidades.

Por eso, el conjunto Bohemio no pude dejar pasar este partido para soñar con algo que, con el correr de las fechas, se va volviendo muy difícil y es lograr la continuidad en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Cerro, con la llegada del entrenador Alejandro Apud, viene de tener su primera victoria en el año: doblegó 1-0 a Juventud de Las Piedras en el Luis Tróccoli. Y ahora buscará conseguir algo que no logra desde el pasado 25 de octubre y es ganar dos partidos al hilo.

En esa oportunidad, el elenco que era conducido por Tabaré Silva derrotó 2-0 a Peñarol en el Estadio Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2025.