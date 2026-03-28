Montevideo City Torque vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Lo que tiene Nacional es una oportunidad para ganar confianza hoy frente a Montevideo City Torque desde las 19:30 horas en el Estadio Charrúa. Después del auspicioso debut de Jorge Bava con goleada incluida ante Cerro Largo, la mira está puesta en consolidar circuitos de juego, ensamblar un equipo titular y continuar por la senda triunfal.

El encuentro se podrá ver en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible por Disney+ y Antel TV.

El tricolor es consciente de que los 11 puntos que perdió en las primeras siete jornadas ya no los puede recuperar, pero sí tiene en sus pies la posibilidad de ganar y superar a los Ciudadanos en la clasificación. Si lo logran, llegarán a 16 puntos e igualarán la línea de Deportivo Maldonado en el tercer puesto a la espera de su partido, que será el lunes.

Después de dos caídas al hilo en condición de visitante, incluyendo la remontada de Defensor Sporting que derivó en la salida de Jadson Viera y la derrota anterior contra un once alternativo de Juventud, el Bolso desea cortar esta racha adversa en un momento bisagra de la temporada.

¿Por qué motivo? En seis días recibirá a Central Español en el Gran Parque Central por la décima jornada del Apertura y luego llegará su tan ansiado debut en la Copa Libertadores 2026, a la que pretenden llegar aceitados desde el plano del funcionamiento. Será el miércoles 8 de abril ante Coquimbo Unido desde las 19:00 horas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso y el propio Jorge Bava ha reconocido que esa competencia “es el sueño de todos”.

Jorge Bava, DT de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Pero lo inmediato es el cruce ante los dirigidos por Marcelo Méndez, que pregonan la tenencia de pelota y el vértigo ofensivo con jugadores desequilibrantes. El técnico del Bolso llega con un historial parejo frente a este entrenador, a quien lo enfrentó en cinco ocasiones y ganó en dos. El resto fueron dos derrotas y un empate.

Una vez consumada la victoria ante el Arachán, Bava dejó un concepto sobre su adversario: “Es un rival distinto por sus características, jugadores y el entrenador, que viene trabajando desde el año pasado y es un rival de mucho respeto. Trataremos de minimizarlo. No me tocó nunca ir al Estadio Charrúa, pero con respecto al sintético la pelota va a correr rápido y debemos minimizar al rival porque estoy seguro que Marcelo Méndez va a querer eso de jugar con velocidad”, afirmó.

Los Ciudadanos vienen de perder 1-0 en su visita a Deportivo Maldonado, pero son uno de los grandes protagonistas que viene teniendo el primer certamen corto del año.

En cuanto a la conformación de su oncena, Nacional volverá a tener en el arco a Ignacio Suárez. En la defensa, el capitán Sebastián Coates retornará tras superar el desgarro en los músculos isquiotibiales de su muslo derecho que sufrió en el clásico ante Peñarol disputado el 1 de marzo. Se espera que integre la zaga junto con Tomás Viera.

Sebastián Coates, capitán de Nacional, en un partido representando a la institución. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En el lateral derecho Emiliano Ancheta y Juan Pintado mantienen una pulseada luego de que este último dejara atrás una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho, que había sufrido en el primer tiempo del partido ante Juventud. Por izquierda estará Federico Bais en reemplazo del lesionado Camilo Cándido.

En tanto, Lucas Rodríguez, que viene de ser clave en el último compromiso, repetirá titularidad acompañado por Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro. En la ofensiva jugarán Tomás Verón Lupi y Maxi Gómez, los dos máximos artilleros del Bolso con tres goles, acompañados por Gonzalo Carneiro.

Montevideo City Torque vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Montevideo City Torque: F. Torgnascioli; E. Agüero, F. Romero, J. Tarán, E. Busquets; L. Duré, P. Siles; J. Quintana, D. Guzmán, E. Obregón; N. Da Silva. DT. Marcelo Méndez.

Nacional: I. Suárez; E. Ancheta, S. Coates, A. Rogel, F. Bais; L. Rodríguez, L. Boggio, N. Lodeiro; T. Verón Lupi; M. Gómez, G. Carneiro.

DT: Jorge Bava.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo.

VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández.

Hora: 19:30.

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Charrúa.