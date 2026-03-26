Árbitros de la novena fecha: Mathías De Armas estará en Nacional y Hernán Heras en Peñarol
Mathías De Armas vuelve a dirigir a Nacional y su hermano Agustín será asistente en Melo, en una novena fecha que también marca el regreso de Hernán Heras a arbitrar a Peñarol.
La novena fecha del Torneo Apertura que comienza el próximo sábado ya tiene confirmados a los encargados de impartir justicia. Mathías de Armas estará en Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa con Jonathan Fuentes encargado del VAR, mientras que Hernán Heras lo hará en Peñarol ante Racing en el Campeón del Siglo con la presencia de Daniel Rodríguez en la cabina de VAR.
En setiembre de 2025, Mathias De Armas sufrió la rotura del tendón de aquiles que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses. Volvió a la actividad oficial el 16 de marzo de 2026 y en pocos días ya vuelve a colocarse como uno de los árbitros mejor valorados para el colegio de árbitros. Así lo marcan con las designaciones de las últimas dos fechas del Torneo Apertura, otorgándole los partidos de los dos equipos grandes de Uruguay.
Además en esta fecha que comienza el día sábado, se dará una particularidad interesante con respecto al apellido De Armas. Su hermano, Agustín De Armas será el segundo asistente en el encuentro entre Cerro Largo y Danubio en el Ubilla de Melo. Agustín ya hizo su debut en la máxima categoría el pasado 21 de febrero en Boston River ante Albion pero en ese momento su hermano Mathias seguía en la etapa final de su recuperación. Por ende, en esta novena fecha del Torneo Apertura será la primera vez que aparecen en el boletín de designaciones arbitrales de Primera División los hermanos De Armas.
Por otra parte, en el encuentro de Peñarol y Racing, vuelve Hernán Heras a arbitrar a uno de los equipos grandes. El árbitro de 36 años viene de ser designado para impartir justicia en la final de la Copa Libertadores Sub 20 entre Santiago Wanderers y Flamengo.
En lo que va de 2026, Heras no ha arbitrado a Peñarol y tampoco a Nacional.
Sábado 28 de marzo
Wanderers vs Cerro
Estadio: Parque Viera
Hora: 10:00
Árbitro principal: Javier Burgos.
Asistentes: Javier Irazoqui y Federico Piccardo.
Cuarto árbitro: Eduardo varela
VAR: Yimmy alvarez
Avar 1: Diego Dunajec
Montevideo City Torque vs Nacional
Estadio: Charrúa
Hora: 19:30
Arbitro principal: Mathías De Armas
Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera
Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo
VAR: Jonathan Fuentes
Avar 1: Santiago Fernández
Domingo 29 de marzo
Juventud vs Boston River
Estadio: Parque Artigas
Hora: 13:00
Árbitro principal: Federico Arman
Asistentes: Marcos Rosamen y Mauricio Hernández
Cuarto árbitro: Federico Modernell
VAR: Andrés Cunha
Avar 1: Anahí Fernández
Defensor Sporting vs Albion
Estadio: Franzini
Hora: 16:00
Árbitro principal: Esteban Guerra
Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez
Cuarto árbitro: Leandro Lasso
VAR: Jonathan Fuentes
Avar1: Yimmy Álvarez
Peñarol vs Racing
Estadio: Campeón del Siglo
Hora: 19:30
Árbitro principal: Hernán Heras
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder
Cuarto árbitro: Felipe Vikonis
VAR: Daniel Rodríguez
Avar 1: Richard Trinidad
Lunes 30 de marzo
Cerro Largo vs Danubio
Estadio: Ubilla
Hora: 18:00
Árbitro principal: Andrés Matonte
Asistentes: Matías Rodríguez y Agustín De Armas
Cuarto árbitro: Lucas Andrade
VAR: Christian Ferreyra
Avar 1: Sebastián Silvera
Central Español vs Maldonado
Estadio: Parque Palermo
Hora: 21:00
Árbitro principal: Kevin Fontes
Asistentes: Alberto Píriz y Nicolas Piaggio
Cuarto árbitro: Anahí Fernández
VAR: Diego Riveiro
Avar1: Santiago Fernández
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