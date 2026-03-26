Árbitros de la novena fecha: Mathías De Armas estará en Nacional y Hernán Heras en Peñarol

La novena fecha del Torneo Apertura que comienza el próximo sábado ya tiene confirmados a los encargados de impartir justicia. Mathías de Armas estará en Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa con Jonathan Fuentes encargado del VAR, mientras que Hernán Heras lo hará en Peñarol ante Racing en el Campeón del Siglo con la presencia de Daniel Rodríguez en la cabina de VAR.

En setiembre de 2025, Mathias De Armas sufrió la rotura del tendón de aquiles que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses. Volvió a la actividad oficial el 16 de marzo de 2026 y en pocos días ya vuelve a colocarse como uno de los árbitros mejor valorados para el colegio de árbitros. Así lo marcan con las designaciones de las últimas dos fechas del Torneo Apertura, otorgándole los partidos de los dos equipos grandes de Uruguay.

Mathías de Armas, árbitro principal de Racing-Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Además en esta fecha que comienza el día sábado, se dará una particularidad interesante con respecto al apellido De Armas. Su hermano, Agustín De Armas será el segundo asistente en el encuentro entre Cerro Largo y Danubio en el Ubilla de Melo. Agustín ya hizo su debut en la máxima categoría el pasado 21 de febrero en Boston River ante Albion pero en ese momento su hermano Mathias seguía en la etapa final de su recuperación. Por ende, en esta novena fecha del Torneo Apertura será la primera vez que aparecen en el boletín de designaciones arbitrales de Primera División los hermanos De Armas.

Por otra parte, en el encuentro de Peñarol y Racing, vuelve Hernán Heras a arbitrar a uno de los equipos grandes. El árbitro de 36 años viene de ser designado para impartir justicia en la final de la Copa Libertadores Sub 20 entre Santiago Wanderers y Flamengo.

En lo que va de 2026, Heras no ha arbitrado a Peñarol y tampoco a Nacional.

Sábado 28 de marzo

Wanderers vs Cerro

Estadio: Parque Viera

Hora: 10:00

Árbitro principal: Javier Burgos.

Asistentes: Javier Irazoqui y Federico Piccardo.

Cuarto árbitro: Eduardo varela

VAR: Yimmy alvarez

Avar 1: Diego Dunajec

Montevideo City Torque vs Nacional

Estadio: Charrúa

Hora: 19:30

Arbitro principal: Mathías De Armas

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo

VAR: Jonathan Fuentes

Avar 1: Santiago Fernández

Domingo 29 de marzo

Juventud vs Boston River

Estadio: Parque Artigas

Hora: 13:00

Árbitro principal: Federico Arman

Asistentes: Marcos Rosamen y Mauricio Hernández

Cuarto árbitro: Federico Modernell

VAR: Andrés Cunha

Avar 1: Anahí Fernández

Defensor Sporting vs Albion

Estadio: Franzini

Hora: 16:00

Árbitro principal: Esteban Guerra

Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez

Cuarto árbitro: Leandro Lasso

VAR: Jonathan Fuentes

Avar1: Yimmy Álvarez

Peñarol vs Racing

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 19:30

Árbitro principal: Hernán Heras

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis

VAR: Daniel Rodríguez

Avar 1: Richard Trinidad

Lunes 30 de marzo

Cerro Largo vs Danubio

Estadio: Ubilla

Hora: 18:00

Árbitro principal: Andrés Matonte

Asistentes: Matías Rodríguez y Agustín De Armas

Cuarto árbitro: Lucas Andrade

VAR: Christian Ferreyra

Avar 1: Sebastián Silvera

Central Español vs Maldonado

Estadio: Parque Palermo

Hora: 21:00

Árbitro principal: Kevin Fontes

Asistentes: Alberto Píriz y Nicolas Piaggio

Cuarto árbitro: Anahí Fernández

VAR: Diego Riveiro

Avar1: Santiago Fernández