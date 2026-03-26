Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Árbitros de la novena fecha: Mathías De Armas estará en Nacional y Hernán Heras en Peñarol

Mathías De Armas vuelve a dirigir a Nacional y su hermano Agustín será asistente en Melo, en una novena fecha que también marca el regreso de Hernán Heras a arbitrar a Peñarol.

El País
El País
26/03/2026, 14:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Hernán Heras, árbitro.
Hernán Heras, árbitro.
Foto: Leonardo Mainé.

La novena fecha del Torneo Apertura que comienza el próximo sábado ya tiene confirmados a los encargados de impartir justicia. Mathías de Armas estará en Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa con Jonathan Fuentes encargado del VAR, mientras que Hernán Heras lo hará en Peñarol ante Racing en el Campeón del Siglo con la presencia de Daniel Rodríguez en la cabina de VAR.

En setiembre de 2025, Mathias De Armas sufrió la rotura del tendón de aquiles que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses. Volvió a la actividad oficial el 16 de marzo de 2026 y en pocos días ya vuelve a colocarse como uno de los árbitros mejor valorados para el colegio de árbitros. Así lo marcan con las designaciones de las últimas dos fechas del Torneo Apertura, otorgándole los partidos de los dos equipos grandes de Uruguay.

Mathías de Armas, árbitro principal de Racing-Nacional.
Mathías de Armas, árbitro principal de Racing-Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

Además en esta fecha que comienza el día sábado, se dará una particularidad interesante con respecto al apellido De Armas. Su hermano, Agustín De Armas será el segundo asistente en el encuentro entre Cerro Largo y Danubio en el Ubilla de Melo. Agustín ya hizo su debut en la máxima categoría el pasado 21 de febrero en Boston River ante Albion pero en ese momento su hermano Mathias seguía en la etapa final de su recuperación. Por ende, en esta novena fecha del Torneo Apertura será la primera vez que aparecen en el boletín de designaciones arbitrales de Primera División los hermanos De Armas.

Agenda Deportiva del 26 de marzo de 2026: Danubio recibe a Defensor Sp. y Bolivia juega su repechaje al Mundial

Por otra parte, en el encuentro de Peñarol y Racing, vuelve Hernán Heras a arbitrar a uno de los equipos grandes. El árbitro de 36 años viene de ser designado para impartir justicia en la final de la Copa Libertadores Sub 20 entre Santiago Wanderers y Flamengo.

En lo que va de 2026, Heras no ha arbitrado a Peñarol y tampoco a Nacional.

Sábado 28 de marzo

Wanderers vs Cerro
Estadio: Parque Viera

Hora: 10:00
Árbitro principal: Javier Burgos.
Asistentes: Javier Irazoqui y Federico Piccardo.
Cuarto árbitro: Eduardo varela
VAR: Yimmy alvarez
Avar 1: Diego Dunajec

Montevideo City Torque vs Nacional
Estadio: Charrúa
Hora: 19:30
Arbitro principal: Mathías De Armas
Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera
Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo
VAR: Jonathan Fuentes
Avar 1: Santiago Fernández

Domingo 29 de marzo

Juventud vs Boston River
Estadio: Parque Artigas
Hora: 13:00
Árbitro principal: Federico Arman
Asistentes: Marcos Rosamen y Mauricio Hernández
Cuarto árbitro: Federico Modernell
VAR: Andrés Cunha
Avar 1: Anahí Fernández

Defensor Sporting vs Albion
Estadio: Franzini
Hora: 16:00
Árbitro principal: Esteban Guerra
Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez
Cuarto árbitro: Leandro Lasso
VAR: Jonathan Fuentes
Avar1: Yimmy Álvarez

Peñarol vs Racing
Estadio: Campeón del Siglo
Hora: 19:30
Árbitro principal: Hernán Heras
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder
Cuarto árbitro: Felipe Vikonis
VAR: Daniel Rodríguez
Avar 1: Richard Trinidad

Lunes 30 de marzo

Cerro Largo vs Danubio
Estadio: Ubilla
Hora: 18:00
Árbitro principal: Andrés Matonte
Asistentes: Matías Rodríguez y Agustín De Armas
Cuarto árbitro: Lucas Andrade
VAR: Christian Ferreyra
Avar 1: Sebastián Silvera

Central Español vs Maldonado
Estadio: Parque Palermo
Hora: 21:00
Árbitro principal: Kevin Fontes
Asistentes: Alberto Píriz y Nicolas Piaggio
Cuarto árbitro: Anahí Fernández
VAR: Diego Riveiro
Avar1: Santiago Fernández

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Colegio de ÁrbitrosÁrbitro

Te puede interesar