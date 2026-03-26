Danubio vs. Defensor Sporting por el Torneo Apertura: hora y dónde ver el clásico en Jardines del Hipódromo

Llegan en distintas condiciones: Danubio viene de caer 2-1 ante Wanderers, mientras que Defensor Sporting arriba tras un buen triunfo —desde atrás— contra Nacional por 2-1. Sin embargo, no deja de ser un clásico entre la Franja y el Tuerto que se jugará este jueves en Jardines del Hipódromo, a partir de la hora16:00, donde hay mucho en disputa por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Danubio querrá sumar su cuarta victoria en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 para seguir escalando posiciones. El conjunto fusionado también buscará ese ansiado cuarto triunfo para refrendar lo bueno que mostró ante el Bolso y, sobre todo, para seguir ilusionándose con pelearlo.

Nicolás Azambuja en el partido entre Danubio y Juventud de Las Piedras. Foto: @DanubioFC.

Los hinchas danubianos ponen sus fichas en Nicolás Azambuja, un chiquilín de tan solo 17 años que ha mostrado en estos siete partidos por el primer certamen de la temporada 2026. El salteño anotó un gol y brindó dos asistencias.

Defensor Sporting, por su parte, tiene su fe en el gran andar que mostró Nicolás Wunsch en el gran triunfo 2-1 contra Nacional en el Estadio Luis Franzini el pasado viernes. El volante de 22 años disputó seis partido en el Torneo Apertura y dio una asistencia, que fue el buen centro para el gol de Alexander Machado en el empate parcial ante el conjunto tricolor.

El festejo de los jugadores de Defensor Sporting tras el gol de Brian Montenegro ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

En esa misma línea, los dos se juegan mucho para seguir escalando posiciones en el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 y, sobre todo, porque es un partido más que importante para los hinchas por ser un clásico.

Dónde ver Danubio vs. Defensor Sporting

El partido entre Danubio y Defensor Sporting, que se disputará este jueves en el Jardines del Hipódromo a la hora 16:00, por la octava fecha del Torneo Apertura se podrá seguir en vivo a través de DSports Uruguay Premium y cableoperadores de Montevideo y del interior. Por streaming se puede ver a través de VTV por Antel TV y Disney+.

Posibles alineaciones de Danubio vs. Defensor Sporting

Hora: 16:00

Estadio: María Mincheff de Lazaroff

Árbitros: Javier Burgos; Martín Soppi, Marcos Rosamen; Kevin Fontes.

VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández.

Danubio: Mauro Goicoechea; Camilo Mayada, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa; Mateo Peralta, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Maicol Ferreira; Enzo Cabrera, Nicolás Azambuja. DT: Diego Monarriz.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Paul de los Santos, Axel Frugone; Juan Manuel Jorge, Mauricio Amaro, Nicolás Wunsch; Alan Torterolo, Brian Montenegro, Alexander Machado. DT: Román Cuello.

Robo en el complejo deportivo de Danubio

El complejo deportivo de Danubio ubicado en la ruta 101. Foto: Archivo El País.

El complejo deportivo de Danubio ubicado en la ruta 101 sufrió este miércoles el robo de indumentaria deportiva de sus futbolistas luego de que ingresaran a las instalaciones y se llevaran parte del calzado del plantel principal, de acuerdo a lo que informó El Espectador y confirmó Ovación.

El cuerpo técnico y las áreas de sanidad y utilería no sufrieron pérdidas materiales dado que se ubican en en otros vestuarios.