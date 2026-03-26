La pieza clave que recupera Nacional para visitar a Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Jorge Bava se sintió representado por el Nacional que vio en cancha ante Cerro Largo con apenas un día de trabajo junto con el equipo. Ahora, con 48 horas de trabajo, buscará sumar algunas prácticas más sabiendo que se le avecina una seguidilla de partidos a nivel local y continental.

El sábado visitará a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa desde las 19:30 horas, al viernes siguiente recibirá a Central Español en el Gran Parque Central y luego viajará a Chile para enfrentarse a Coquimbo Unido en el debut por la Copa Libertadores 2026.

Con este panorama el entrenador aspira a aceitar su idea de juego con los jugadores que están a disposición, pero también recuperar futbolistas para la doble competencia. En este sentido el tricolor recibió una buena noticia ya que Sebastián Coates, el capitán, ya está cien por ciento recuperado del desgarro en los músculos isquiotibiales de su muslo derecho, que sufrió en el clásico del 1° de marzo ante Peñarol al estirarse para obstaculizar un remate con éxito.

El experimentado zaguero ya entrenó a la par del plantel el domingo y lunes pasado, aunque el técnico entrante optó por darle unos días más de descanso y no incluirlo en la convocatoria ante el Arachán. De esta manera, es un hecho que de no mediar inconvenientes retornará a la nómina de citados contra los Ciudadanos y jugará desde el arranque, tomando la cinta que utilizó Nicolás Lodeiro en el último compromiso.

Sebastián Coates, capitán de Nacional, en un partido representando a la institución. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Tomás Viera, el zaguero juvenil que le ganó la pulseada a Paolo Calione y venía acompañando a Agustín Rogel en la dupla defensiva, es candidato a salir del equipo considerando que, si bien viene mostrando un buen desempeño con mucha destreza técnica, recién está iniciando su camino en el primer equipo y lleva cuatro partidos oficiales.

Los futbolistas de Nacional que continúan en sanidad

El área médica del Bolso trabaja con intensidad para acompañar los procesos de recuperación de tres futbolistas. El más reciente fue el caso de Nicolás “Diente” López, quien tiene un hematoma en cuádriceps derecho por un golpe que recibió durante el primer tiempo del cruce ante Defensor Sporting en el Franzini, el pasado 20 de marzo.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el plazo de recuperación suele variar en función de las causas, que pueden ir desde un traumatismo hasta un desgarro en la fibra muscular. Según al diagnóstico que dio a conocer el club, se estiman unos 10 días para retornar a las canchas, aunque habrá que esperar para ver cómo es la evolución del atacante de 32 años.

Por su parte, el lateral Juan Pintado sufrió una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho hace dos semanas durante el partido ante Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas y resta esperar su evolución. “Si es así, son dos semanas de reposo y en 14 o 15 días está jugando”, indicó una fuente consultada. Si se cumplen estos plazos esta semana ya podría estar entrenando a la par de sus compañeros y empezar a competir por un lugar con Emiliano Ancheta, quien viene de ser titular y completar todo el juego.

Juan Pintado en una disputa con Gastón Togni durante el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

En el caso de Maxi Silvera que, de acuerdo a lo notificado por Nacional el 17 de marzo, sufrió un desgarro en el gemelo interno de su pierna izquierda, según pudo saber Ovación en consulta con un médico especialista en Medicina del Deporte este tipo de recuperaciones suelen durar seis semanas.

De todas formas, fuentes allegadas al futbolista indicaron el día del diagnóstico que “tiene aproximadamente 20 días” de recuperación física en total.

Como recién va poco más de una semana en sanidad, de acuerdo al especialista consultado el delantero estaría descartado para el estreno copero fijado para el miércoles 8 de abril en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. De hecho, tampoco estaría disponible para la segunda fecha ante Tolima en el Gran Parque Central y aspira a estar a la orden para viajar a Perú y medirse contra Universitario el próximo miércoles 29 de abril.

El último jugador en ingresar en sanidad fue el lateral Camilo Cándido. Sintió una molestia en el cuádriceps y le realizarán estudios para conocer la entidad de la lesión. Lo que es un hecho es que no estará disponible para la próxima fecha y el gran candidato a suplantarlo es el juvenil Federico Bais, que ingresó a los 39‘ y cumplió con creces mostrando solvencia por su sector y estuvo muy cerca de anotar.

El plan de entrenamiento del Nacional de Jorge Bava

Jorge Bava en diálogo con Nicolás Lodeiro en el partido entre Nacional y Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

El cuerpo técnico de Jorge Bava lideró la práctica de ayer en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a partir de las 17:00 horas y está previsto que sea así hasta el viernes, donde concentrarán a la espera de la visita a los Ciudadanos de Marcelo Méndez, que vienen de caer 1-0 frente a Deportivo Maldonado y desean volver a la senda triunfal para no perderle pisada a los de arriba. En la actualidad tienen 14 unidades, una más que el Bolso en el Torneo Apertura.

Al ser consultado sobre el rival y el hecho de jugar en el césped sintético del Charrúa, Bava respondió en la conferencia de prensa: “Veremos bien porque es un rival distinto por sus características, jugadores y el entrenador, que viene trabajando desde el año pasado y es un rival de mucho respeto. Trataremos de minimizarlo. No me tocó nunca ir al Estadio Charrúa, pero con respecto al sintético la pelota va a correr rápido y debemos minimizar al rival porque estoy seguro que Marcelo (Méndez) va a querer eso de jugar con velocidad”. Lo que seguro habrá es promesa de buen fútbol con dos equipos caracterizados por la tenencia de pelota y la presión alta para recuperar.