Perchman tras el estreno de Jorge Bava: "Los hinchas de Nacional nos fuimos pipones porque fue un gran partido"

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, habló este martes en zona mixta tras la goleada 3-0 de Nacional ante Cerro Largo en el Gran Parque Central por la octava fecha del Torneo Apertura e hizo su análisis del estreno de Jorge Bava en la dirección técnica: "Fue un partido redondo, de principio a fin, nos costó que llegara el segundo gol, pero después la verdad que en todos los aspectos del juego fuimos amplios dominadores, tendríamos que haber ganado hasta por algún gol más y creo que hoy la gente se fue muy contenta y nosotros también", inició.

Y añadió: "Ciclo nuevo, nueva energía y el mismo equipo que vimos que hace tres o cuatro días le costó mucho el segundo tiempo en el Franzini, hoy son los mismos jugadores, corrieron muchísimo más, estuvieron más atentos, hubo otra chispa y se dieron jugadas. Y bueno, ta, todo eso es parte de la cabeza, no hay otro camino que este".

En este sentido, elogió la capacidad de adaptación de Bava en pocas horas de trabajo: "Jorge asumió el domingo y trabajó el lunes, por supuesto que estamos re contentos, hubo un mérito enorme pero Jorge tuvo un entrenamiento con el plantel y hoy era día de partido. El único entrenamiento de él fue en la presentación del lunes a las 17:00 horas".

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional. Foto: Natalia Rovira.

Al ser consultado acerca de cuál fue el secreto para obtener este resultado, respondió: "¿El secreto? Eso lo tiene que hablar Jorge, yo no sé cuál es el secreto, si supiera cuáles son los secretos del fútbol... no tengo manera".

A modo de síntesis de lo que le generó el primer partido tras el final de la era de Jadson Viera, Perchman dijo: "Fue un partido redondo de principio a fin, ganamos los duelos individuales, las cosas colectivas, segundas pelotas, se generaron jugadas por adentro y por afuera e incluso ganamos hasta cabezazos en el área rival más allá de que no fueron al arco. Fue un partido muy redondo, nos quedamos muy contentos, yo venía un poco triste por el fin de ciclo de Jadson Viera pero hoy nos vamos pipones todos los hinchas porque se vio un gran partido".