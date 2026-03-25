Del recambio al desahogo: De los Santos y Barcia, entre la sentencia del triunfo y un emotivo festejo en el GPC

Por distintas circunstancias, Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia habían sumado pocos minutos en el Torneo Apertura y en el estreno de Jorge Bava le demostraron al entrenador que están a la altura y que podrá contar con ellos, en caso de que sea necesario, como recambio para refrescar el ataque.

Sin ir más lejos, fueron los futbolistas que terminaron sentenciando una victoria que nunca pareció estar en duda, pero que dejaba cierta incertidumbre por el hecho de que el 1-0 no se movía y la distancia era corta, más allá de lo arrollador que fue el Bolso en el terreno de juego del Gran Parque Central.

Con lo importante que son los goles desde el banco, los extremos los aportaron para un Nacional que solo sumaba un tanto en esa condición y había sido el de Tomán Verón Lupi ante Wanderers.

Juan Cruz de los Santos celebra su gol ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Pero más allá del aporte en lo grupal, los tantos también sumaron y mucho en lo personal de cada uno que en sus festejos mostraron gestos de alivio, de desahogo, casi de sacarse la mufa. Es que a Juan Cruz de los Santos las lesiones lo han perseguido y no le han permitido la continuidad deseada.

En el Torneo Apertura, el extremo comenzó con 45 minutos ante Boston River, pero luego se perdió los cuatro partidos posteriores. En las últimas tres jornadas tuvo participación pero esporádica, más allá de los 26' ante Wanderers, los 45' ante Defensor Sporting y los 24' de ayer ante Cerro Largo y por eso el gol también fue especial.

En el caso de Baltasar Barcia no lo habían acompañado los rendimientos lo que llevó a que tenga menos minutos de los seguramente esperados por él. Ya que si bien solo se había quedado en el banco frente a Wanderers, sus últimas cinco presentaciones fueron de menos de 25 minutos.

No en vano, fue todo el plantel a festejar el gol con él ya que no solo sentenció la goleada del Bolso, sino que además fue su primera tanto con la institución desde que arribó desde Boston River.