Alarma para Bava: Camilo Cándido salió por lesión y se suma a la lista de futbolistas en sanidad de Nacional

En el minuto 35 se vio el primer gran gesto de preocupación Jorge Bava como flamante entrenador de Nacional y fue porque cayó al suelo su lateral izquierdo titular, Camilo Cándido. El número 21 quedó en el piso y con gestos de dolor, lo que produjo el rápido ingreso de la sanidad del conjunto albo al campo de juego en el Gran Parque Central (GPC).

En ese momento, el equipo tricolor ganaba por 1-0 frente a Cerro Largo tras el tanto del argentino Tomás Verón Lupi en el minuto 14. Mientras la sanidad atendía a Cándido, Bava mandó a calentar al juvenil Federico Bais porque veía que su ingreso era inminente.

A lo largo de esos primeros 35 minutos de partido, Cándido se mostró muy activo por la banda izquierda. Incluso tuvo un disparo al arco del paraguayo Pedro González que pudo llegar a extender el marcador en el GPC.

En el minuto 40 se dio la modificación: salió Cándido para que en su lugar entrara Bais. De esta manera, el experimentado lateral zurdo de 30 años se suma a la lista de futbolistas que Bava tiene en sanidad. Y estos son: Sebastián Coates, Juan de Dios Pintado, Maximiliano Silvera y Nicolás López.

Jorge Bava en su estreno como DT de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Resta esperar cuál es el grado de la lesión que sufrió el exjugador del Cruz Azul de México y Atlético Nacional de Colombia para saber cuánto tiempo puede llegar a estar afuera de las canchas en Nacional.

Cabe destacar que el miércoles 8 de abril se dará el debut de Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando visite a Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, desde la hora 19:00, (ESPN y Disney+).

Luis Mejía, la otra baja que tiene Nacional

Luis Mejía en pleno partido con Nacional, donde es uno de los referentes. Foto: Estefanía Leal.

Además de los jugadores que tiene lesionados, Nacional posee otra baja importante y es la del arquero panameño Luis Mejía. Manotas no estuvo a la orden de Bava para el duelo de esta noche ante Cerro Largo y tampoco estará para el del sábado frente a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa, desde la hora 19:30, porque se encuentra con su selección.

En esa línea, Ignacio Suárez estuvo bajo los tres palos del arco tricolor por la ausencia de Mejía. Algo que también sucederá por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 cuando visite al equipo ciudadano.

Mejía volverá para estar a la orden de cara al duelo ante Central Español del viernes 3 de abril en el Gran Parque Central, desde la hora 20:30, por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.